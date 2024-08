Ksenija mora za 12 let v zapor zaradi 47 evrov

Ksenija Karelina bo sedela 12 let, saj so jo oblasti v Rusiji obsodile izdaje. Nekdanja balerina, ki ima ameriško in rusko državljanstvo, je namreč darovala denar človekoljubni organizaciji, ki podpira Ukrajino, to pa so v njeni domovino spoznali za veleizdajo in zanjo zahtevali kar 15 let za zapahi.

Za veleizdajo je zagrožena dosmrtna ječa.

Obtoženka, ki je krivdo priznala, je Ukrajini darovala denar kmalu po začetku ruske invazije, in sicer 51,8 dolarja. Takrat je sicer živela v ZDA, kamor se je preselila 2012., pred tremi leti pa je tam prejela tudi ameriško državljanstvo. Februarja letos je obiskala družino v Jekaterinburgu, a so jo ruske oblasti prijele in obtožile izdaje ter pomoči ukrajinski vojski. Kot poročajo tuji mediji, naj bi ji partner, Američan, odsvetoval potovanje v domovino, a mu je zagotovila, da je to zanjo povsem varno in da se bo kmalu vrnila v Los Angeles. Čez lužo je sicer najprej živela v Marylandu, kjer je bila tudi poročena, po ločitvi in koncu plesne kariere pa se je preselila v mesto angelov, kjer je delala v kozmetičnem salonu.

Zdajšnjemu partnerju naj bi pisala iz pripora in mu tožila zaradi neznosnih razmer; prhanje so ji menda dovolili samo enkrat na teden, tople vode ni imela na razpolago, spati je morala ob prižgani luči. Ruske oblasti so ji očitale, da je z donacijo podprla ukrajinsko oborožitev, čeprav je organizacija, ki ji je darovala skromni znesek, žrtve vojne oskrbovala s sanitarnimi pripomočki. Tožilstvo je zanjo zahtevalo 15 let zapora, a je sodišče kazen na prigovarjanje Ksenijinega odvetnika znižalo, saj je obtoženka od vsega začetka zgledno sodelovala v preiskavi. Njen zagovornik pričakuje, da bo nekdanja balerina vključena v naslednjo izmenjavo zapornikov med vzhodom in zahodom.

Najprej je živela v Marylandu, kjer je bila tudi poročena. FOTO: Eleonora Srebroski/Reuters

Za veleizdajo je sicer po spremembi, ki jo je lani zahteval predsednik Vladimir Putin, v Rusiji zagrožena dosmrtna ječa, prej je bila najvišja kazen 20 let zapora.