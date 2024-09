Znani kuhar posnel obisk v restavraciji s tremi Michelinovimi zvezdicami (VIDEO)

Za nekaj manj kot povprečno slovensko plačo si lahko privoščite kosilo v eni najbolj priljubljenih restavracij med sladokusci, restavraciji French Laundry v Kaliforniji. Za tiste, ki menijo, da je zmetati toliko denarja za nekaj minimalističnih obrokov v gostinskem obratu, ovenčanem s tremi Michelinovimi zvezdicami, potratno, se je žrtvoval znani chef Alexander Varga, tudi lastnik restavracije 42. Med obiskom je posnel obroke in račun ter vse skupaj objavil na spletnem portalu youtube. Posnetek, objavljen na kuharjevem kanalu Alexander The Guest, je dosegel več kot 500.000 ogledov.

O natakarju je dejal, da se giblje kot baletnik.

Popolna izkušnja

V French Laundry v dolini Napa je ob enem obisku zapravil 1458 evrov. »Bila je popolna izkušnja,« komentira Vargas. Še posebno ga je navdušila postrežba, dejal je, da ga je postregel najboljši natakar, kar jih je kdaj srečal. »​Brighton je izjemno inteligenten, giblje pa se kot baletnik,« ga je pohvalil spletnemu portalu MailOnline.

Kuharju so v sloviti francoski restavraciji med drugim postregli z wellingtonsko pečenko, jed, imenovano ostrige in biseri, ki poleg školjk vsebuje tudi tapioko. Na jedilniku se je znašla tudi preprosta jed, makaroni s sirom, kar je jedec označil za zelo pogumno potezo kuhinje. Seveda je vse zanimalo, ali je bila izkušnja v French Landry vredna svojega denarja. »Tu se ne da odgovoriti s preprostim da ali ne, saj je bolj zapleteno,« je strateško odvrnil Vargas. »To je kot doživetje Mona Lise – ne gre za stroške, ampak za to, da si deležen predanosti in pozornosti zelo predane ekipe,« je dodal.

Kuhinja v French Laundry deluje pod taktirko znanega ameriškega chefa in avtorja Thomasa Kellerja. Keller je avtor slovitega sendviča, ki ga je v romantični komediji Špangleščina pripravil lik igralca Adama Sandlerja. Kuhar je Sandlerja tudi naučil priprave sendviča.