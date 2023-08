Konec divjega kampiranja na Viru, kazni so visoke

Na severnodalmatinskem otoku Vir so se odločili ostro ukrepati proti divjemu kampiranju. Upravni oddelek za prostorsko gradnjo, gradnjo in komunalno gospodarstvo občine Vir je po avtohtoni virski krajini postavil obvestilne in opozorilne table o prepovedi kampiranja. Na tablah je tudi opozorilo o odlaganju odpadkov, izvajanju gradbenih del in kurjenju ognja, kar pomeni, da na širšem območju od Torovega proti Lanterni in ob virskem obroču niso dovoljena nobena dela, ne kampiranje oziroma kakršen koli poseg v avtohtono pokrajino, piše portal zadarski.hr.

Odločno bodo ukrepali. Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel

Istoimensko naselje Vir je otok in istoimensko naselje v Severni Dalmaciji. Leži zahodno od Paga, od katerega ga ločuje Ninski zaliv. S celino je v bližini naselja Privlaka prek preliva Privlački gaz povezan s krajšim mostom.

Hrvaški zakon o gostinski dejavnosti določa, da če občinski redar pri izvajanju nadzora ugotovi, da oseba kampira na zemljišču v zasebni lasti, se pravi zunaj organiziranih kampov in gospodinjskih kampov, ter na družinskih kmetijah ali na javnih zemljiščih zunaj območja kampiranja, lahko lastniku šotora, mobilne hišice, počitniške prikolice, avtodoma in druge opreme za kampiranje na tem zemljišču prepove kampiranje in postavljanje opreme za obdobje 60 dni.

Odločeni so uvesti red. FOTO: osebni arhiv/Zadarski list

Občinski redar lahko kršitelju zapečati opremo oziroma mu kako drugače prepove bivanje na zemljišču. Z globo od 200 do 1300 evrov se za prekršek kaznuje oseba, ki kampira zunaj kampov in prostorov, določenih za kampiranje v skladu z drugim in tretjim odstavkom 29. člena zakona o gostinski dejavnosti in kampih v gospodinjstvu in na družinskih kmetijah.