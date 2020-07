Končno nekaj dobrega: cepivo naj bi delovalo

Po svetu poteka več testiranj cepiv za novi koronavirus, dobra novica pa prihaja z univerze Oxgord, katere cepivo naj bi varno sprožilo odziv imunskega sistema na sars-cov-2.Preberite tudi:Testiranje, v katerega je bilo vključenih 1.077 ljudi je pokazalo, da so po cepljenju razvili protitelesa in celice T (tip belih krvničk), ki se lahko borijo proti novemu koronavirusu. Ugotovitve so zbudile upanje, a je še vedno prekmalu za dokončno ugotovitev, ali je to dovolj za zaščito pred virusom, ki je po svetu zahteval že več kot 600 tisoč smrtnih žrtev. Kljub temu je Velika Britanija že naročila 100 milijonov odmerkov cepiva ChAdOx1 nCoV-19, katerega razvoj so pospešili. Narejeno je iz genetsko narejenega virusa, ki pri šimpanzih povzroča navaden prehlad. Cepivo je podobno novemu koronavirusu, tako da se lahko imunski sistem nauči, kako ga napasti.Študija še ne poteka dovolj dolgo, da bi lahko razumeli, kako dolgo cepivo učinkuje, je pa pokazala, da je 90 odstotkov udeležencev razvilo protitelesa po enem samem cepljenju.Cepivo je varno, trdijo raziskovalci, ima pa stranske učinke; 70 odstotkov udeležencev je imelo ali vročino ali pa glavobole. Po zagotavljanju raziskovalcev bi to lahko zdravili s paracetamolom.Dosedanji rezultati testiranja so obetajoči, sedaj pa morajo zagotoviti, da bo varno za širšo uporabo. V naslednji stopnji testiranja bo sodelovalo več kot deset tisoč ljudi, razširili pa ga bodo tudi v druge države.Tudi če bo cepivo do konca leta dokazano učinkovito, pa takrat še ne bo dosegljivo za splošno uporabo. Prednost pri cepljenju bodo imeli zdravstveni in socialni delavci in ljudje, ki sodijo v tvegane skupine, poroča BBC.