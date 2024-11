Ko začne delovati grozljivo ameriško orožje, Putin upravičeno v paniki: To je masaker! (VIDEO)

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je odpravila omejitve, ki so doslej Ukrajini preprečevale uporabo ameriškega orožja za napade globoko na rusko ozemlje, kar pomeni pomemben premik v ameriški politiki v ukrajinsko-ruskem konfliktu.

Ukrajina načrtuje, da bo v prihodnjih dneh izvedla svoje prve napade na velike razdalje, so povedali tamkajšnji viri, vendar podrobnosti iz varnostnih razlogov niso navedli. Prvi globoki napadi bodo najverjetneje izvedeni z raketami dolgega dosega (ATACMS), ki imajo domet do 300 kilometrov.

FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Kaj je ATACMS? ATACMS je sistem vodenih balističnih raket dolgega dosega z visoko natančnostjo z dosegom 300 kilometrov, ki se lahko izstreli z mobilnih platform, kot so raketni lanserji HIMARS. Te rakete so zasnovane za napad na strateške cilje, kot so letališča, raketni položaji zemlja-zrak, topniške sile, oskrbovalna območja, poveljniške skupine ali komunikacijske točke.

Pred nekaj meseci so vojaški analitiki delili posnetke brezpilotnih letal, ki prikazujejo, kako je videti, ko ameriški sistemi taktičnih raket dolgega dosega ciljajo na ruske enote. »Ukrajinski napad ATACMS s štirimi ATACMS, vključno z enim v okvari, je zadel rusko vadbeno območje v Možnakivki v Luganski regiji. Na podlagi posnetkov bodo žrtve precejšnje.« je zapisano ob posnetkih, na katerih so vidni učinki prvega udarca.

Poboj ruskih vojakov

Posnetek je nato delil ruski vojaški analitik Ian Matveev in ocenil: »Ruski častniki so spet odpeljali vojake na urjenje, da so stali v množici poleg tovornjakov. Pozabili pa so, da imajo ukrajinske oborožene sile zdaj tudi ATACMS, ki leti še dlje.«