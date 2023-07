To je rekorder na hrvaški obali: Za pico in pivo v turističnem biseru je treba pošteno plačati

Portal Slobodna Dalmacija skoraj dnevno prejema informacije bralcev o tem, za koliko so se podražile cene praktično vsega na hrvaški obali. Novinarji portala so se odločili obiskati turistični biser in enega najdražjih otokov na Hrvaškem - otok Hvar. Domov so prišli z izpraznjenimi žepi, ugotovili pa so, da so cene hrane in pijače letos poletele v nebo.

Za Dubrovnik so napisali, da se ne da preživeti s 100 evri na dan, medtem ko velja Hvar med turisti za verjetno najdražjega na svetu.

Elitna promocija - brez cen

Na internetu si lahko ogledate marsikaj o ponudbi posameznih restavracij na Hvaru, a cene skrivajo. Po pisanju Svobodne Dalmacije, ki je preverila cene v restavracijah je porcija pečenih lignjev med 32 in 35 evri, pečenega jagenjčka od 26 do 35 evrov, pice pa med 13 in 14 evri.

Cena po litra piva se giblje od sedem do osem evrov, sokov od štiri do pet evrov, cena dveh decilitrov vina pa od sedem do 10, celo 14 evrov, odvisno od vina in sorte. Torej, cene so res skočile v nebo.

Primerjava s ponudbo iz leta 2021 kaže, da so lignje na žaru ponujali od 10 do 11 evrov, kar pomeni, da so letos že 200 odstotkov dražje.

Kepica sladoleda na Hvaru trenutno stane od dva do tri evre in pol.

Kos pice stane tudi do osem evrov.

Kuharji naj bi zahtevali tudi 3000 evrov plače

Marsikdo se sprašuje, zakaj so cene postale previsoke tudi za tujce, kaj šele za domačine. Po pisanju Svobodne Dalmacije se gostinci pritožujejo, da jim je Splitsko-dalmatinska županija enormno zvišala koncesijske dajatve, vzamejo jim še sedem odstotkov, mesto Hvar pa tri odstotke (prijavljenega) prometa.

Tu so še DDV in druga plačila državi in ​​občini, prav tako naj bi težko našli za manj kot 1500 evrov na mesec, medtem ko kuharji zahtevajo tudi 3000 evrov, včasih tudi več.

Podražila so se tudi številna živila, ribe naj bi bile (pre)drage že v nabavi, zato so novinarji pri poklicnem ribiču preverili, kaj in po koliko se riba prodaja na Hvaru. Ribe stanejo približno 34 evrov, hobotnice in sipe 16 evrov, lignji od 20 do 25 evrov, škampi pa se prodajajo po 35 do 40 evrov.