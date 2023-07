Ali Slovenci zaradi cen odpovedujejo dopuste na Hrvaškem?

Poletna turistična sezona se je šele dobro začela, pa medije in družabna omrežja že polnijo pričevanja nezadovoljnih turistov, ki se pritožujejo nad visokimi cenami pri naših južnih sosedih. Da so cene šle v nebo in da so ponekod s podražitvami pretiravali, priznavajo tudi domačini turistično priljubljenih naselij.

V turistični agenciji Palma pravijo, da je letos povpraševanja veliko, prav tako je z letom 2019 primerljiva tudi realizacija, ki je v nekaterih segmentih celo višja. Odgovorov agencije Sonček še nismo prejeli.

»Hrvaška tradicionalno ostaja priljubljena počitniška destinacija med Slovenci in nič drugače ni letos. V naši agenciji odpovedi ne zaznavamo. Moramo pa poudariti, da se tudi na Hrvaškem najdejo ceno ugodne ponudbe,« pojasnjuje Nena Kraševec in doda, da je mogoče v Trogirju v juliju najeti apartma za tri osebe za 139 evrov na dan.

Kam vleče Slovence?

»Naši gostje zelo radi odpravijo tudi z letalom v Črno goro, ki smo jo Slovenci vzeli za svojo. Poleg tega so zelo dobre povezave z ljubljanskim letališčem, v Črno goro namreč poletimo kar trikrat na teden z neposrednim poletom.« Predstavnica turistične agencije pravi, da je na tej destinaciji mogoče najti ugodne ponudbe.

»V naši agenciji pa je vsako leto zelo veliko zanimanja za počitnice na Mediteranu. Tudi letos prednjači Grčija, kamor neposredno poletimo na kar devet grških otokov, potem sta tukaj še zelo priljubljeni »all inclusive« destinaciji Turčija (iz Ljubljane poletimo dvakrat na teden) in Egipt s Hurgado in Sharm El Sheikhom, pa seveda temperamenta Španija z obalo Costa Brave in bližino Barcelone, kar je idealna kombinacija za tiste, ki imate radi kombinacijo aktivnih počitnic,« še pove Nena Kraševec.