Kmalu bo pot na Hrvaško še hitrejša, tako bomo plačevali cestnine

Hrvaške avtoceste so izbrale izvajalca za vzpostavitev sistema elektronskega cestninjenja na hrvaških avtocestah, neuradno poroča Jutarnji list. Že precej časa nazaj so izbrali izvajalca, ki je bil češko-slovaška naveza SkyToll in TollNet, vendar sta se druga dva prijavitelja avstrijski Kapsch in hrvaški Spinne Traffic na izbor pritožila.

Zdaj jim je le uspelo izbrati izvajalca. V roku dveh let naj bi pri naših južnih sosedih zaživel sistem elektronskega cestninjenja, po katerem bo vsak plačal toliko cestnine, kolikor je dejansko prevozil kilometrov na avtocesti. Klasičnega plačevanja cestnine bo konec z letom 2026.

Informacija o uveljavitvi elektronskega cestninjenja bo razveselila številne Slovence, ki se večkrat odpravijo k sosedom. Tovrstno cestninjenje bo namreč omogočilo podiranje cestninskih postaj in s tem odpravo gneče pri plačevanju cestnine, kot jo poznamo zdaj. Še posebej v poletnih mesecih to na hrvaških avtocestah ustvarja nepotrebno čakanje v vrstah avtomobilov, ki krade čas in živce.