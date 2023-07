Kje je Lukašenkova žena, za njo se je izgubila vsaka sled: varal jo je, dobil nezakonskega sina, ona pa …

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko ima zelo zanimivo zasebno življenje, ki intrigira javnost. Škandalozni politik z dolgoletnim stažem na čelu države je diplomiral na dveh fakultetah, po izobrazbi je ekonomist in zgodovinar, njegov glavni hobi pa je hokej na ledu. Pa ljubezensko življenje? Trenutno javnost najbolj zanima, kje je in kaj počne njegova edina uradna žena.

Splošno znano dejstvo je, da je bil Lukašenko poročen le enkrat, in sicer z Galino Zelnerovič. Rodila se je leta 1955, mediji pa so jo opisovali kot navadno dekle iz povprečne beloruske družine. Bodočega politika je spoznala v šoli, v vasi Rižkoviči. Skupaj sta vstopila na inštitut Mogilev in po diplomi leta 1975 je mladi Lukašenko na bregu Dnjepra zaprosil Galino.

V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Viktor (1975) in Dmitrij (1980). Danes imata sedem vnukov. Čeprav že leta ne živita skupaj, se nista nikoli ločila.

Kje je Galina in kaj počne?

Sprva, ko so bili otroci majhni, je Galina delala v vrtcu, od januarja 1998 pa je vodila oddelek regionalnega izvršnega odbora Mogilev za izboljšanje prebivalstva. Vendar ni znano, kaj počne danes.

V teh letih, ko je Lukašenko vodja Belorusije, se Galina skoraj nikoli uradno ni pojavila z njim na nobenem javnem dogodku in vse, kar je povezano z njo, je prekrito s tančico skrivnosti. Edina izjema je bilo potovanje v Izrael leta 1994, ko je svojega moža spremljala na uradnem obisku. Od takrat se je za njo izgubila vsaka sled in očitno živi zelo tiho in odmaknjeno življenje, daleč od medijev in žarometov.

Galina naj bi sicer prebivala v domačih Rižkovičih, kar se je izvedelo po objavi njene fotografije med molžnjo krave. Govorilo se je, da je fotografija Lukašenka zelo razjezila in ukazal je, naj ji žival odvzamejo, hišo pa obdajo z visokim opečnatim zidom in zastražijo.

Zakaj je zakon razpadel?

Prav tako je skrivnost, zakaj je ta zakon razpadel, obstajata pa dve možnosti: bodisi Galina ni želela izgubiti mirnega življenja na vasi in se z možem po njegovem vstopu v politiko preseliti v Minsk, bodisi so razlog nenehne Lukašenkove ljubezenske afere. Politik je namreč pogosto viden v javnosti z mladimi dekleti. Še več, leta 2004 se je Lukašenku rodil tretji, nezakonski sin Nikolaj.

Nikolaj Lukašenko je bil do leta 2007 skrbno varovana skrivnost in še vedno ni znano, kdo je njegova mati, čeprav kroži kar nekaj govoric, na primer ta, da naj bi bil sad ljubezni med Lukašenkom in njegovo osebno zdravnico. Domneva se, da bo prav Nikolaj dedič Lukašenkovega bogastva in njegov politični naslednik.