Kje je Ljudmila, bivša Putinova žena: življenje na visoki nogi z 21 let mlajšim možem?

Ko sta se Vladimir Putin in Ljudmila Škrebneva v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja spoznala, je ona delala kot stevardesa, kar je bil v tistih časih zelo zaželen poklic. »Spoprijateljil sem se z Ljudo, bodočo ženo,« je nekoč dejal Putin. »Spoznal sem, da se ne bom nikoli poročil, če se ne bom poročil v naslednjih dveh ali treh letih. Čeprav sem se seveda navadil samskega življenja. Ljudmila je to popolnoma spremenila.«

Leta 2013 sta se ločila

Pi 30 letih zakona sta se Vladimir in Ljudmila ločila. »Ni točno jasno, kdaj je njun zakon začel razpadati, vendar vse nakazuje, da je do tega prišlo zaradi njunih različnih osebnosti,« je zapisal The Post. Ljudmila naj bi bila več let v zakonu nesrečna, težko se je menda borila proti Putinovemu neprijetnemu značaju. Putinova biografinja Natalija Pavlovna Gevorkjan je za The Washington Post kmalu zatem, ko sta se ločila, povedala: »Je ženska, ki je ljubila, a ni bila ljubljena.« The Moscow Times je leta 2013 poročal, da naj bi Ljudmila prijatelju povedala, da je Putin vampir, na kar je menda ta odgovoril, da si vsakdo, ki lahko tolerira njegovo ženo tri tedne, zasluži spomenik.

Danes v zakonu z 21 let mlajšim

Ljudmilo je bilo že pred razpadom zakona redkokdaj mogoče videti v javnosti, po ločitvi pa še redkeje, kar je spodbudilo govorice, da je končala v samostanu. Vendar se to ni zgodilo – ravno nasprotno. Z 21 let mlajšim možem, Arturjem Očeretnim, živi razkošno življenje v vili na jugozahodu Francije. Kot piše stil.kurir.rs, so ju z vilo povezali, ko je bil na spletni strani mednarodnega novinarskega projekta za poročanje o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP) objavljen članek, v katerem je navedeno, da je on lastnik vile v vasi Angle v jugozahodni Franciji, vredne približno sedem milijonov evrov. Da je stvar še zanimivejša, je bila vila kupljena šest mesecev po tem, ko je družina Putin potrdila ločitev.

Vendar pa je odkritje OCCRP sprožilo vprašanja o tem, kako si lahko Ljudmila in njen novi mož privoščita tako razkošno nepremičnino. On je na čelu neprofitne organizacije Center za razvoj medosebne komunikacije, enega od projektov Putinove bivše žene. Pred tem je delal v agenciji, ki je organizirala dogodke, pogosto za vladne naročnike. OCCRP ugotavlja, da direktorji ruskih nevladnih organizacij običajno nimajo visokih plač in da noben njegov projekt ni tako uspešen, da bi mu prinesel zadostno bogastvo.

Tudi Ljudmila uradno ni bogata. Ob ločitvi je morala po zakonu oddati poročilo o premoženju in prijaviti vse dohodke, kar je razkrilo, da nima veliko. Kljub temu, da vse kaže na to, da življenjski slog Ljudmile še zdaleč ni skromen, pa je vsaj daleč od javnosti.