Kitajska posodablja svoje jedrsko orožje?! Prvič v desetletjih izvedli takšen poskus ...

Kitajska je sporočila, da je danes poskusno izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki je padla v Tihi ocean. Po navedbah kitajskega obrambnega ministrstva je šlo za rutinski preizkus, ki ni bil usmerjen proti nobeni državi ali cilju, poročajo tuje tiskovne agencije. Kitajska sicer zelo redko obvešča javnost o tovrstnih preizkusih.

Po navedbah kitajske vojske je imela raketa eksplozivno bojno glavo in je pristala na predvidenem območju.

»Gre za rutinsko akcijo v letnem načrtu usposabljanja, o kateri so bile vnaprej obveščene ustrezne države,« so pojasnili na ministrstvu v Pekingu. Dodali so, da je preizkus v skladu z mednarodnim pravom in mednarodno prakso. V izjavi niso navedli niti poti, po kateri je raketa letela, niti natančnega kraja v Tihem oceanu, kamor je padla.

Izjemno nenavadno

Politični analitik Ankit Panda je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je Kitajska takšne preizkuse običajno izvajala v svojem zračnem prostoru. »To je izjemno nenavadno in verjetno prvič v desetletjih, da smo videli takšen preizkus,« je dejal in ocenil, da Kitajska verjetno posodablja svoje jedrsko orožje.

Peking je v zadnjih letih pospešil razvoj jedrskega orožja, Pentagon pa je oktobra lani opozoril, da Kitajska razvija svoj arzenal hitreje, kot so ZDA predvidevale. Kitajska je imela maja lani več kot 500 operativnih jedrskih bojnih glav, do leta 2030 pa jih bo verjetno imela več kot tisoč, je sporočilo ameriško obrambno ministrstvo.