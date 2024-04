Ženski presadili prašičjo ledvico! Ves svet spremlja primer, zdravniki naredili nekaj neverjetnega (VIDEO)

Prvo operacijo presaditve, ki združuje mehansko srčno črpalko in gensko spremenjeno prašičjo ledvico, so uspešno izvedli v zdravstvenem centru NYU Langone Health, so sporočili v sporočilu za javnost v sredo. 54-letna Lisa Pisano iz New Jerseyja je imela srčno popuščanje in ledvično bolezen, ki je zahtevala rutinsko dializo. Toda zaradi drugih kroničnih zdravstvenih stanj, ki so znatno zmanjšala verjetnost dobrega izida po operaciji, in zaradi splošnega pomanjkanja organov darovalcev v ZDA standardna presaditev srca ali ledvice ni bila izvedljiva, piše CNN.

»Ko se mi je ta priložnost prvič ponudila, sem si rekla, moram poskusiti,« je pacientka Pisano povedala na tiskovni konferenci v sredo iz svoje postelje na oddelku za intenzivno nego.

»Poskusila sem vse drugo in izčrpala vse druge vire. Ko je prišla ta priložnost, sem rekla, 'izkoristila jo bom', mogoče bom tako lahko še kdaj videla svoje vnuke in se igrala z njimi.«

Dolg čakalni seznam

Potrebe po organih daleč presegajo razpoložljivo število darovalcev. Vsak dan v ZDA umre 17 ljudi, ki čakajo na organ, ledvic pa še posebno primanjkuje.

Po podatkih ameriške Mreže za pridobivanje in presajanje organov je bilo leta 2023 presajenih približno 27.000 ledvic, vendar je bilo skoraj 89.000 ljudi na čakalnem seznamu za te organe.

Strokovnjaki pravijo, da so ksenotransplantacije – presaditve živalskih organov ljudem – ključne za reševanje pomanjkanja organov. Urejanje genov omogoča natančne popravke prašičjega DNK, da prepreči, da bi človeško telo prepoznalo organe živali kot tujke in jih zavrnilo.

Pisanova je dobila srčno črpalko 4. aprila, nato pa je 12. aprila prejela gensko spremenjeno prašičjo ledvico skupaj s prašičjo timusno žlezo.

Njen primer velja za prvega pri presaditvi organa pri osebi z mehansko srčno črpalko in je druga znana presaditev gensko spremenjene prašičje ledvice v živega prejemnika in prva presajena skupaj s timusom.

Prvi živi prejemnik gensko spremenjene prašičje ledvice je 62-letni Rick Slayman, ki je organ prejel v splošni bolnišnici Massachusetts marca in je ta mesec lahko odšel domov.

Prašičje srce so presadili tudi dvema drugima človekoma, a sta umrla v nekaj tednih po prejemu organov.

»Čedalje huje bolna je bila in resnično bi lahko njeno pričakovano življenjsko dobo merili v dnevih ali tednih,« je povedal dr. Robert Montgomery, direktor inštituta za transplantacije NYU Langone, ki je vodil operacijo. Na tiskovni konferenci v sredo je njeno situacijo opisal kot medicinski Kavelj 22.

»Imela je odpoved srca in ledvic, vendar ni bila kandidatka za kombinirano presaditev srca in ledvic zaradi drugih zdravstvenih težav,« je dodal.

Prejeli dovoljenje

Njeni zdravniki so prejeli dovoljenje ameriške uprave za hrano in zdravila za izvajanje novih postopkov v skladu s politiko razširjenega dostopa ali »sočutne uporabe«, ki neozdravljivo bolnim bolnikom brez drugih možnosti omogoča dostop do medicinskih izdelkov v preskušanju zunaj kliničnih preskušanj, poroča CNN.

"Pacientko čaka dolga pot,« je dejal direktor inštituta, vendar »njena ledvica deluje čudovito. Srce je v veliko boljši formi.« Zdaj zdravniki opazujejo težave, kot sta zavrnitev in okužba. Predvidevajo vsaj še en mesec rehabilitacije, preden bi jo morda odpustili.

Pisanova je dejala, da je imela pred posegi velike težave že pri hoji. »Nisem mogla niti vstati, ničesar nisem mogla narediti. Zdaj pa se počutim veliko bolje, najbolje v zadnjem času.« Zato je optimistična glede izida. »V najslabšem možnem primeru, če ne deluje, lahko uspe naslednji osebi,« je dejala. »Vsaj nekdo bo imel od tega korist.«