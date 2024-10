Severnokorejski diktator v vojno proti Ukrajini? »So za ruskimi linijami. Nekateri so že ubiti«

Severnokorejski vojaški inženirji so bili napoteni, da bi Rusiji pomagali ciljati Ukrajino z balističnimi raketami. Po navedbah visokih uradnikov v Kijevu in Seulu so bili nekateri borci na okupiranih območjih države že ubiti. Na desetine Severnokorejcev je za ruskimi linijami v skupinah, ki podpirajo sisteme za izstrelitev raket KN-23, je za Guardian povedal vir v Ukrajini.

Mrtvi Severnokorejci v bližini Donecka

Kim Džong Un, severnokorejski voditelj, je lani odpotoval v Rusijo, da bi se srečal z Vladimirjem Putinom, kjer sta utrdila svoje poglobljene vezi s tajnim dogovorom o orožju. Pošiljke streliva iz Pjongjanga so bile ključnega pomena za to, da so ruske sile to poletje napredovale v izčrpajoči vojni v vzhodni Ukrajini. Vse bolj pa postaja jasno, da je dogovor presegel dobavo materiala. Severnokorejci so bili med mrtvimi po ukrajinskem raketnem napadu na ozemlje v bližini Donecka prejšnji teden, so sporočili južnokorejski in ukrajinski uradniki.

Tujci se seveda borijo kot plačanci za Rusijo, a če so Severni Korejci res na terenu, je to prvič, da je tuja vlada poslala enote v uniformah, da bi podprle Moskvo.

Moskva in Pjongjang sta zanikala prodajo orožja, čeprav sta v zadnjih mesecih državi javno slavili poglabljanje vezi. Kremelj je napotitev severnokorejskih vojakov v Ukrajino v četrtek zavrnil kot še eno lažno novico.

Južnokorejski obrambni minister Kim Yong-hyun je ta teden poslancem v Seulu povedal, da je zelo verjetno, da so bili severnokorejski častniki napoteni, da bi se borili skupaj z Rusi, pri čemer jih je več umrlo v napadu.

Andriy Kovalenko, vodja ukrajinskega centra za boj proti dezinformacijam, je v objavi na Telegramu dejal, da je bilo nekaj Severnokorejcev ubitih v Rusiji, v sredo pa je ukrajinska vojska sporočila, da je uničila severnokorejsko strelivo v napadu na skladišče v regiji Bryansk, 120 kilometrov od ukrajinske meje.

Zakaj vključitev v vojno?

Vključitev v vojno proti Ukrajini daje Severni Koreji priložnost, da preizkusi orožje, pridobi bojne izkušnje za svoje enote in okrepi svoj položaj pri močnem mednarodnem zavezniku. »Za Severno Korejo, ki je Rusijo oskrbela s številnimi granatami in raketami, je ključnega pomena, da se nauči ravnati z različnim orožjem in pridobi prave bojne izkušnje. To bi lahko bil celo vodilni dejavnik za pošiljanje severnokorejskih vojakov,« je prepričan Lim Eul-Chul, profesor na Inštitutu za študije Daljnega vzhoda v Seulu.