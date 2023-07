Putinov minister po nakupih: samodržec Kim mu je ponosno ponudil ves svoj arzenal (FOTO in VIDEO)

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je na obisku v Severni Koreji, kjer mu je voditelj te države Kim Džong Un ponosno razkazal arzenal medcelinskih balističnih raket in drugega naprednega orožja.

Vladimir Putin namreč tam išče novo orožje za svojo vojsko.

Sergej Šojgu in Kim Džong Un. FOTO: Kcna Via Reuters

Potem ko je Washington v začetku tega leta obtožil Pjongjang, da je Moskvo oskrboval z orožjem za njeno vojno v Ukrajini, sta si Kim Džong Un in Šojgu ogledala rakete in še nikoli videne vojaške brezpilotne letalnike na »Razstavi orožja in vojaške opreme 2023.«

Nova brezpilotna letala (UAV) so videti kot sofisticirane kopije ameriških dronov RQ-4 Global Hawk in MQ-9 Reaper, visoa gosta pa sta preverila tudi medcelinske balistične rakete tipa hwasong-17 in hwasong-18, ob tem navaja Daily Mail.

Šojgu je Kim Džong Unu predal tudi osebno pismo Vladimirja Putina, vendar je vsebina ostala skrivnost. Agencija KCNA je sporočila, da sta se severnokorejski voditelj in Šojgu pogovarjala o »vprašanjih skupnega interesa na področju nacionalne obrambe in varnosti ter regionalnega in mednarodnega varnostnega okolja«.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu. FOTO: Kcna Via Reuters

Med ogledom orožja. FOTO: Kcna Via Reuters

Šojgu se je zavezal k nadaljnji poglobitvi in ​​razvoju taktične in strateške pomoči ter sodelovanja med državama na področju obrambne varnosti kot odgovor na hitro spreminjajoče se regionalno in mednarodno varnostno okolje, poročajo državni mediji v Pjongjangu.