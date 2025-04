Gastronomska ulica brez meje: od Dolenjske do Goriških brd

Potička, kraški njoki, tartufi, črne trobente, ravioli z zajčkom in štorovkami in salama divjega prašiča. Vse to in še več, vsekakor ob vrhunski vinski spremljavi, je bilo mogoče to soboto, ko so v Sloveniji še kraljevale prijetne pomladanske temperature, okušati na tradicionalni Promenadi okusov v Stari Ljubljani. Pot, ki se je vila vse od Brega do Mestnega trga oziroma Cankarjevega nabrežja, del nje pa je potekal celo po Ljubljanici, je tako domačim kot tujim gostom prinašala pravo kulinarično doživetje. Spoznati je bilo mogoče jedi in vina iz različnih koncev države in se ob tem še kaj nov...