V Evropi podiramo rekord za rekordom, a takšne, ki vodijo v katastrofo

Letošnji marec je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši marec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 14,06 stopinje Celzija, kar je 0,65 stopinje nad marčnim povprečjem v obdobju 1991–2020. V Evropi je bil letošnji marec najtoplejši marec v zgodovini.

Že 20. zaporedni

Kot so sporočili iz Copernicusa, je bila povprečna marčna temperatura 1,60 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850–1900. Gre za 20. zaporedni mesec v zadnjih 21 mesecih, ko je bila povprečna globalna temperatura zraka za več kot 1,5 stopinje Celzija višja od predindustrijske ravni. Letošnji marec je bil za 0,08 stopinje Celzija hladnejši od rekordno toplega lanskega marca in za 0,02 stopinje Celzija toplejši od tretjega najtoplejšega marca v letu 2016.

Nadpovprečno visoke temperature so bile večinoma po vsej Evropi, največja odstopanja pa so zabeležili nad vzhodno Evropo in jugozahodno Rusijo. Temperature, nižje od povprečja, so bile na Pirenejskem polotoku.

Zunaj Evrope so povprečje v največji meri presegle temperature nad deli Arktike, predvsem nad kanadskim arhipelagom in Baffinovim zalivom. Višje temperature od povprečja so zabeležili tudi v ZDA, Mehiki, Avstraliji in delih Azije.

Rekordno toplo morje

Povprečna globalna temperatura gladine morja je bila marca 20,96 stopinje Celzija, kar je druga najvišja mesečna temperatura v zgodovini. Višja je bila le temperatura marca lani, in sicer za 0,12 stopinje.

Mesečni obseg arktičnega morskega ledu je bil marca šest odstotkov pod povprečjem, s čimer je dosegel najnižji mesečni obseg v 47 letih zbiranj satelitskih podatkov. Gre že za četrti zaporedni mesec, ko je obseg morskega ledu rekordno nizek v tem letnem času. Obseg antarktičnega morskega ledu je bil 24 odstotkov pod povprečjem in je dosegel svoj četrti najnižji mesečni obseg.

»Marec 2025 je bil najtoplejši marec za Evropo v zgodovini, kar znova potrjuje, kako temperature še naprej podirajo rekorde. Bil je tudi mesec z ekstremnimi količinami padavin po Evropi, pri čemer so na mnogih območjih zabeležili najbolj suh marec, na drugih pa najbolj moker marec v zadnjih 47 letih,« je ob objavi podatkov dejala strateška vodja Copernicusove službe za spremljanje podnebnih sprememb Samantha Burgess.