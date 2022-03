Kdo je bila Clara Zetkin, ženska, zaradi katere danes praznujemo 8. marec?

Med neustrašne in pogumne ženske, ki so spremenile zgodovino in si upale delati stvari, ki so bile takrat nepredstavljive, spada zagotovo nekoliko pozabljena feministična ikona, ustanoviteljica dneva žena, Clara Zetkin. Na prvi mednarodni ženski konferenci leta 1910 v Københavnu, ki jo je organizirala Socialistična internacionala, je takrat že slavna nemška socialistka predlagala, da se en dan v letu posveti ženskam. Njen predlog je bil sprejet in prvi dan žena so obeležili 19. marca 1911. To je bilo pozneje spremenjeno v 8. marec, saj so na ta dan leta 1917 ženske v Sovjetski zvezi dobile volilno pravico. Združeni narodi so ta datum sprejeli leta 1975 in ga razglasili za mednarodni dan žena.

Clara Zetkin, hči vaškega učitelja, se je vse življenje močno borila za pravice žensk in delavk. Zahtevala je enake plače za ženske in moške, zavzemala se je za volilno pravico žensk in nasploh za izboljšanje položaja žensk v družbi in tudi za enakost pri vzgoji otrok. Dejala je, da mora zakon temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju in podpori ter da morata biti za vzgojo otrok odgovorna oba starša, ne le matere.

Kdo je bila Clara Zetkin?

Rodila se je leta 1857 v vzhodnonemški vasi Wiederau med Leipzigom in Chemnitzem. Odraščala je v domu, kjer so se gojile krščanske in humanistične vrednote. Bila je ena prvih žensk v Nemčiji, ki ji je bilo dovoljeno študirati za učiteljico. Pouk je obiskovala v Leipzigu, v razredu Augusta Schmidta, ki je bil velik borec za pravice žensk. Pridružila se je tudi nemški socialdemokratski stranki.

Z življenjskim sopotnikom in svojo veliko ljubeznijo, judovskim revolucionarjem Ossipom Zetkinom iz Odese, se je preselila v Pariz. Rodila sta se jima dva sinova. V Parizu je pisala za francoski in nemški delavski časopis. Ko je Ossip umrl, je ostala sama z dvema majhnima otrokoma in brez prihodkov, zato se je preselila v Stuttgart. Tam se je zaposlila kot urednica proletarske ženske revije Enakost. Kasneje se je poročila z 18 let mlajšim pesnikom in slikarjem Georgom Friedrichom Zundelom.

Bila je prva ženska, ki je prišla na sam vrh socialdemokratov, kot delegatka KPD je bila v času weimarske republike v dvajsetih letih prejšnjega stoletja predstavnica v nemškem Reichstagu. Veliko časa je preživela v Moskvi, kjer je vodila žensko pisarno Tretje internacionale. Zasedanje nemškega Reichstaga je kot najstarejša poslanka odprla 30. avgusta 1932, a je nekaj mesecev pozneje pred nacisti pobegnila v Moskvo. Šest mesecev po begu je umrla v starosti 76 let v palači Arkhangelskoye, nedaleč od Moskve, njena žara pa se nahaja v obzidju Kremlja v Moskvi. Na njen pogreb leta 1933 je prišlo 600.000 ljudi.

Clara Zetkin je bila nacionalna ikona nekdanje NDR. Njen obraz je krasil bankovec za deset nemških mark, vsakega 8. marca pa je bila njena hiša v Wiederau kraj nekakšnega socialističnega romanja.