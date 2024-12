Kar pridelajo, podarijo šolam in vrtcem

V kraju Banuta v bližini madžarsko-hrvaške meje si rejci, uveljavljeni ali pa novopečeni kmetje, pa tudi otroci in vsi tisti, ki jih zanima, kako kmetovati čim bolj v skladu z naravo in pridelovati zdravo hrano, lahko ogledajo primere dobre prakse na tako imenovani vzorčni kmetiji. Projekt Prekmurska vzorčna kmetija s pomočjo sredstev ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter agencije za razvoj podeželja in kmetijskih trgov izvaja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. »Kmetijstvo na tem območju se srečuje s težavo zaradi staranja prebivalstva, selitve mladih, pomanjkanj...