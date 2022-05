Kap vas bo: Hrvati razkrili, za koliko letos dražijo turistične namestitve

Cene namestitev na Jadranu so v minulih dveh sezonah zaradi manjšega povpraševanja rasle minimalno, letos pa bo bivanje v nekaterih hotelih na vrhuncu turistične sezone dražje tudi do 50 odstotkov, piše hrvaški časnik Večernji list. Najugodnejše bo bivanje na jugu obale.

Večje povpraševanje in veliko rezervacij

»Letos smo priča veliki rasti cen namestitvenih in gostinskih objektov. Analize kažejo, da se bo bivanje v hotelih in kampih na Jadranu v primerjavi z lani v povprečju podražilo za 20 do 25 odstotkov. Zaradi bistveno večjega povpraševanja in za zdaj dobrega tempa rezervacij za glavno sezono pa bodo cene v izjemnih primerih rasle tudi do 50 odstotkov,« je za Večernji list povedala poslovna svetovalka Sanja Čižmar.

Trenutno so cene hotelskih namestitev 30 odstotkov nižje, kot bodo od julija dalje, v najudarnejših terminih pa bodo še dodatno poskočile.

Podražitve bodo največje v tistih objektih, ki v minulih dveh letih niso spreminjali cen. »Nočitev v apartmaju za štiri osebe s tremi zvezdicami, ki je bila v preteklosti 80 evrov, je pred začetkom pandemije stala 100 evrov, zdaj pa bo 110 do 130 evrov, na vrhuncu sezone verjetno še precej več,«je pojasnila Čižmarjeva.

Vojna v Ukrajini turistov ni odgnala

Da bi turiste odgnala vojna v Ukrajini, ni pričakovati. »Po zastoju ob začetku vojne so rezervacije spet začele prihajati,« je za Večernji list povedal Dalibor Čanaglić iz agencije Palma Travel. Dodal je, da je najmanj zanimanja za jug, na primer otoka Brač in Korčula, ter za Makarsko, kjer za namestitev trenutno ponujajo okoli 30-odstotne popuste. Za bivanje v maju je popuste najti na celotni jadranski obali.