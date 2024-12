Kaos v parlamentu! Zaradi bombe prekinili burno razpravo (VIDEO)

Na seji ustavnega odbora črnogorskega parlamenta je danes potekala burna razprava o imenovanju novih ustavnih sodnikov, med katero se je sprožila dimna bomba. Kljub temu se je seja nadaljevala, odbor pa je nato sprejel sklepe o objavi javnih razpisov za imenovanje ustavnih sodnikov. Kdo je sprožil bombo, za zdaj še ni znano.

Dimna bomba se je glede na navedbe črnogorskega spletnega portala Vijesti sprožila po tem, ko je podpredsednik odbora in poslanec opozicijske Demokratske stranke socialistov (DPS) Nermin Abdić dejal, da on in njegovi kolegi ne bodo dovolili nadaljevanja seje.

Med razpravo so predstavniki DPS namreč trdili, da gre za poskus »ustavnega udara« v Črni gori, češ da so predvidene upokojitve nekaterih ustavnih sodnikov v nasprotju z ustavo.

Kljub odvrženi dimni bombi se je seja nadaljevala

Odbor je s sklepi potrdil objavo javnega razpisa za izbor dveh sodnikov ustavnega sodišča, ki ju voli parlament, ter poziv predsedniku Jakovu Milatoviću, naj objavi razpis za izvolitev še dveh ustavnih sodnikov, za kar je pristojen kot predsednik države.