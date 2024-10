Kaos na letališču, odpovedani poleti: eksplodirala je bomba iz 2. svetovne vojne (VIDEO)

Na japonskem letališču je eksplodirala ameriška bomba iz 2. svetovne vojne. Letališče na jugu Japonske je bilo zgrajeno leta 1943 kot oporišče japonske cesarske mornarice, ki je na samomorilske misije pošiljala na desetine letal kamikaz, navaja news.com.au.

Posnetek, ki so ga objavili japonski mediji, prikazuje oblak prahu, ki se dviguje po eksploziji na vozni stezi na letališču Miyazaki na otoku Kyushu. Poškodovanih ni bilo, vendar je bilo več deset poletov odpovedanih. Na letališču so potrdili, da je uničen del steze. Po podatkih All Nippon Airways in Japan Airlines je bilo odpovedanih več kot 80 poletov, kar je prizadelo več kot 3400 potnikov.

»Po preiskavi smo ugotovili, da je šlo za eksplozijo ameriške neeksplodirane bombe,« je za AFP povedal uradnik ministrstva za promet.

Dodal je, da ni znano, ali je bila bomba odvržena med 2. svetovno vojno, lokalni mediji pa poročajo, da je verjetno bila.