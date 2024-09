Kaos na Bližnjem vzhodu, Netanjahu poslal sporočilo Irancem: »Ni kraja, ki ga ne moremo doseči« (VIDEO)

Na Bližnjem vzhodu ni kraja, ki ga Izrael ne bi mogel doseči, je danes v videoposnetku, namenjenem prebivalcem Irana, povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Irance je opozoril, da režim v Teheranu potiska regijo globlje v temo in globlje v vojno.

»Na Bližnjem vzhodu ni kraja, ki ga Izrael ne bi mogel doseči, ni kraja, kamor ne bi šli, da bi zaščitili naše ljudi in našo državo. Vprašajte Mohameda Deifa. Vprašajte Nasralo,« je dejal Netanjahu. Prepričan je, da bo trenutek, ko bo Iran končno svoboden, prišel prej, kot si ljudje mislijo. Takrat pa bo po njegovem mnenju vladal mir med obema narodoma, poroča britanski BBC.

»Iran bo cvetel kot še nikoli prej. Ali se to ne sliši bolje kot neskončna revščina, zatiranje in vojna? Ne dovolite, da majhna skupina fanatičnih teokratov uniči vaše upe in sanje. Zaslužite si več. Iranci morate vedeti, da vam Izrael stoji ob strani. Naj nas skupaj čakata prihodnost blaginje in miru,« je še dodal.

Razmere na Bližnjem vzhodu, ki so napete že zaradi skoraj enoletne vojne v Gazi, so se v zadnjih dneh dodatno zaostrile z obsežnimi izraelskimi napadi na cilje proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah v Libanonu.

V izraelskih napadih v Bejrutu sta bila ubita tudi vodja Hezbolaha Hasan Nasrala in iranski general Abas Nilforušan. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je danes opozoril, da smrt Nilforušana ne bo ostala nekaznovana.