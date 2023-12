Kanadčani začudeni, ker ni snega. Klimatolog je šokiran

V Kanadi pretekle zime ni manjkalo snega, a letos je drugače. Po poročanju agencije Reuters ga letos ni veliko in večina Kanadčanov se bo zbudila v zelen božič. Se pa v takšnega že nekaj časa zbujamo v Slovenji, saj naša mesta in vasi že vrsto let niso bila bela za božič.

Ne bela, tla so zelena ali rjava

Po poročanju Reutersa so zemljišča v Kanadi, ki jih sicer prekriva belina, zdaj zelena ali rjava. Kar okrog 75 % prebivalcev te velike države ima po navadi bel božič, so zapisali. Letos pa tega ne bodo imeli in zato je normalno, da je med njimi začudenje.

David Phillips, višji klimatolog na zveznem ministrstvu za okolje, ki vreme spremlja že 55 let, je presenečen nad letošnjo zimo.

»Ni videti kot zima, ni občutiti kot zima, pa vendar je zima. In mislim, da je to zame šok,« je dejal.

Reuters kot razlog za takšno zimo v Kanadi vidi v pojavu El Niño ter v tem, da je bilo letošnje leto eno izmed toplejših v zgodovini.

Letošnji božič tudi pri nas ne bo bel, saj Arso ne napoveduje snežnih padavin. Pri nas sicer v večjem delu države 25. decembra ni snežilo že kar 16 let. Prav zato verjetno marsikdo že zelo hrepeni po pravljično belem božiču.