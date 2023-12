Sneg za božič postaja vse bolj pobožna želja Slovencev. V Ljubljani smo ga imeli na ta dan nazadnje davnega leta 2003. Sicer pa za božič v večjem delu države ni snežilo že od leta 2007. Vse kaže, da tudi letos ne bo. Tako napoveduje tudi vremenoslovec Gregor Skok (Ciklon.si): »Božič bo v večjem delu nižin zelen. V prvi polovici tedna bo nad Severno Evropo obsežno in globoko ciklonsko območje, nad severnim delom Atlantika pa bo obsežen anticiklon. Nad Alpe bo z močnimi severozahodnimi do severnimi vetrovi pritekal hladen in vlažen zrak. Sprva bodo močni zahodni do severozahodni vetrovi pihali ...