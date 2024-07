Kamere ujele ljudi iz nedotaknjenega domorodnega plemena, ki imajo eno veliko težavo (VIDEO)

V gibanju Survival International, ki se borijo za plemena, so objavili ekskluzivne posnetke ljudi iz nedotaknjenega domorodnega plemena Mashco Piro iz perujske Amazonije. Kot so zapisali, gre za največje nedotaknjeno domorodno ljudstvo na svetu. Čeprav na posnetkih ljudje iz tega plemena delujejo razigrani in polni življenja, pa jim grozi ena velika nevarnost.

Kot so zapisali v omenjenem gibanju, eno izmed drvarskih podjetij že nekaj časa krči gozdove na ozemlju, kjer živijo omenjeni ljudje. Dodajajo, da bi se lahko zgodba teh ljudi zaradi nekaterih neželenih vplivov tragično končala. Izpostavljajo neželena srečanja s sekači, širjenje bolezni in pa uničenje njihovega gozda. Ljudje iz plemena Mashco Piro so v preteklosti tudi že obsodili prisotnost drvarjev na območju, kjer živijo.

»To je neizpodbiten dokaz, da številni Mashco Piro živijo na tem območju, ki ga vlada ne le ni zaščitila, ampak ga je dejansko prodala gozdarskim podjetjem,« je po poročanju omenjenega gibanja povedal Alfredo Vargas Pio, ki je predsednik lokalne staroselske organizacije FENAMAD. Dodal je: »Sekači bi lahko prinesli nove bolezni, ki bi izbrisale Mashco Piro, obstaja pa tudi nevarnost nasilja na obeh straneh, zato je zelo pomembno, da so ozemeljske pravice Mashco Pira priznane in zaščitene z zakonom.«