Kamala Harris dosegla rekordno prednost pred Trumpom, kaže nova raziskava

Podpredsednica Kamala Harris je demokratom zagotovila najvišjo prednost pred nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom v skoraj enem letu, kaže javnomnenjska raziskava družbe Morning Consult.

Ta je v ponedeljek, 5. avgusta, objavila najnovejšo raziskavo o volitvah leta 2024, po kateri Harrisova med registriranimi volivci po vsej državi vodi pred Trumpom z 48 % proti 44 %. Morning Consult je razkril, da je bila anketa izvedena med 2. in 4. avgustom in temelji na odgovorih 11.265 volivcev.

Navajajo, da je 4-odstotna prednost Harrisove »rekordno visoka razlika v njeno korist« in je »največja prednost demokratskega predsedniškega kandidata pred Trumpom v skoraj enem letu«, kot je razvidno iz spremljanja volitev, ki ga izvaja ta javnomnenjska agencija.

16. avgusta 2023 je bilo ugotovljeno, da ima predsednik Joe Biden med ameriškimi volivci, ki jih je anketiral Morning Consult, 5 točk prednosti pred Trumpom. Dan, preden je Biden izstopil iz tekme leta 2024, je javnomnenjska agencija ugotovila, da za nekdanjim predsednikom zaostaja za 6 odstotnih točk (47 % proti 41 %).

Priljubljena tudi med mladimi

Demokratska kandidatka v ponedeljkovi anketi za 5 točk vodi pred Trumpom tudi med neodvisnimi volivci (42 odstotkov proti 37 odstotkom), med mladimi volivci, starimi od 18 do 34 let, pa je nekdanjega predsednika premagala za 9 točk (49 odstotkov proti 40 odstotkom). Raziskava je bila izvedena z napako 1 odstotne točke.

Ugotovljeno je bilo tudi, da ima podpredsednica višjo oceno naklonjenosti kot Trump, saj je 48 odstotkov volivcev izjavilo, da imajo mnenje, naklonjeno Harrisovi, medtem ko jih ima 47 odstotkov o njej negativno mnenje. Trumpova ocena naklonjenosti je bila negativna – 46 odstotkov volivcev je izjavilo, da imajo na nekdanjega predsednika ugoden pogled, medtem ko jih 52 odstotkov pravi, da ga dojemajo neugodno.

Times ugotavlja, da sta Harrisova in Trump izenačena pri 44 odstotkih. FOTO: Joe Raedle Getty Images Via Afp

V samo dveh tednih po predsedniški kandidaturi je Harrisova dobila močno podporo volivcev. V prvem tednu avgusta je vodila v osmih nacionalnih anketah. Trumpova kampanja je svojo ekipo prej opozorila na »medene tedne« Harrisove po začetku kampanje.

Trump še vedno v vodstvu?

Po zbirni anketi časopisa The New York Times Trump še vedno vodi pred Harrisovo za 1 odstotno točko (48 odstotkov proti 47 odstotkom), čeprav se je razlika med kandidatoma v zadnjih dneh zmanjšala. Če v raziskavo vključimo še neodvisnega predsedniškega kandidata Roberta F. Kennedyja mlajšega, Times ugotavlja, da sta Harrisova in Trump izenačena pri 44 odstotkih.

Po podatkih RealClearPolitics Trump Harrisovo v povprečju premaguje za 0,8 odstotne točke v vseh nacionalnih anketah. Na dan, ko se je Biden umaknil iz predsedniške tekme, je Trump po podatkih povprečja javnomnenjskih raziskav RealClearPolitics premagoval predsednika za nekaj več kot 3 odstotne točke.

Harrisova je pridobila tudi v več ključnih zveznih državah. Povprečja javnomnenjskih raziskav iz publikacije 2024 Silver Bulletin so pokazala, da je podpredsednica od petka naprej vodila v Pensilvaniji, Wisconsinu in Michiganu. Po podatkih časopisa Times sta Harrisova in Trump v Wisconsinu in Michiganu izenačena, čeprav je podpredsednica v ponedeljek v Pensilvaniji zaostajala za 2 odstotni točki.