Kakšna blamaža! Prizore iz Slovenije uporabili za promocijo kanadske konservativne stranke

Konservativna stranka Kanade je z omrežja X izbrisala domoljubni propagandni video, potem ko se je razvedelo, da so bili prizori v videoposnetku, ki naj bi bili posneti v Kanadi, dejansko posneti v drugih državah, med drugim tudi v Sloveniji.

Video z naslovom »Kanada, naš dom« so objavili konec tedna. Vodja konservativne stranke Pierra Poilievre ima v spotu triminutni govor o svoji domovini, medtem pa se predvajajo posnetki pokrajine, doma, šole, neba ..., ki so bili posneti izven države, piše Guardian.

(Za oglej videoposnetka počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

V videospotu lahko vidimo moškega, ki se vozi po »kanadskem predmestju, a so ga dejansko posneli v Severni Dakoti v ZDA, iz Srbije je posnetek otrok, ki sedijo v učilnici, v Sloveniji posnetek, kako gradijo hiše, ki so jih »Kanadčani zgradili v Kanadi«, na fakulteti v Ukrajini pa so posneli študenta, ki zamuja na predavanje, a so prizor predstavili, kot da gre za kanadski vsakdan, piše Guardian.

Prizor, v katerem dedek in babica sprehajata svojega vnuka, je iz londonskega parka, družinsko srečanje je bilo posneto v Italiji, prizor iz kanadske zvezne države Alberta je iz Indonezije, govedo na paši pa iz Kalifornije.

Ko se je posnetek že predvajal na spletu, so gledalci opozorili, da je bila večina posnetkov, prikazanih kot »kanadskih«, dejansko posnetih zunaj države.

Največ zgražanja je povzročil prizor vojaških letal, migov, na nebu, ki so ruske izdelave. Tudi iz Kanadskega obrambnega ministrstva so po poročanju Guardiana sporočili, da so bila letala ruska.