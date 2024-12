Kaj se dogaja? Uporabniki poročajo o težavah na Facebooku in Instagramu

Downdetector prikazuje pomembne in nenadne izpade Facebooka, WhatsAppa, Messengerja in Instagrama, ki so prizadeli veliko število uporabnikov.

FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Samo za Instagram je bilo prijavljenih več kot 70.000 poročil o težavah. Medtem naj bi Facebook prejel več kot 100.000 prijav, navaja Times Now.

Pri poskusu dostopa do teh platform se prikažejo sporočila o napakah. Poročila o težavah se pojavljajo tudi na omrežjih X in Reddit, izpad WhatsAppa, Facebooka in Instagrama pa je povzročil obsežne motnje v dejavnostih družbenih medijev po vsem svetu.