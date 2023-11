Kadirov svojega 15-letnega sina postavil za šefa varnosti in mu podelil naziv heroj Čečenije

Eden najvišjih varnostnih uradnikov v Čečeniji Zamid Čalajev je povedal, da je bil Adam Kadirov imenovan za vodjo varnostnega oddelka čečenskega voditelja.

Zavezniki čečenskega voditelja so Adama Kadirova, ki ta mesec dopolni 16 let, pohvalili za pogum in mu čestitali za imenovanje.

Ramzan Kadirov s sinom Adamom na obisku v bolnišnici v Mariupolu pred dvema letoma. FOTO: Profimedia

Septembra je mlajši Kadirov požel obsodbe sveta, pa tudi nekaterih prokremeljskih privržencev trde linije, potem ko je njegov oče na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem je prikazano, kako Adam udarja in brca zapornika, obtoženega zažiga Korana.

Ponosen na sina

Ramzan Kadirov, Putinov zaveznik, je takrat dejal, da je ponosen na svojega sina in spoštuje Adama, ker je pridobil »ideale časti, dostojanstva in obrambe svoje vere«.

RIA je pred dvema dnevoma poročala, da je Adam Kadirov oktobra dobil naziv heroj Čečenije. Tiskovna služba Ramzana Kadirova se na Reutersovo prošnjo za komentar ni odzvala, poroča blic.rs.

