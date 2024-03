Zaradi hrane jim je vse skupaj ušlo izpod nadzora

Pred časom je bilo na daljših poletih mogoče izbirati med mesnim in vegetarijanskim obrokom, na nekaterih linijah so ponujali celo tiste v slogu košer in halal, v zadnjih letih pa se je ponudba močno razširila. Velika večina prevoznikov tako ponuja tudi vegansko različico pa obroke za ljudi z različnimi alergijami, z manj holesterola in soli, otroške in še kaj bi se našlo.

S tem ko so hotele ustreči čim več potnikom in njihovim prehranskih zahtevam, pa so si letalske družbe naredile medvedjo uslugo, kabinsko osebje priznava, da je vse skupaj ušlo izpod nadzora, zaradi posebnih obrokov pa da je celo začelo prihajati do zamud.

»Posebne zahteve jemljemo resno, zato med nakladanjem hrane na letalo vse dobro pregledamo in preverimo, kar nam vzame veliko časa. Potem je tu še sama postrežba. Tisti s posebnimi zahtevami vedno prvi dobijo obrok, kar povzroča slabo voljo pri drugih potnikih, mi pa imamo neredko težave najti ljudi, ki so imeli posebne zahteve, saj večina sedežev ne rezervira vnaprej, ker je treba za to doplačati,« pravi predstavnik nemške Lufthanse, kjer se včasih zgodi, da morajo za zgolj en polet pripraviti tudi do 190 posebnih obrokov.

Mnogi prevozniki zato zdaj razmišljajo, da bi začeli posebne zahteve zaračunavati (podobno, kot če želite prav poseben sedež), pri Lufthansi menijo, da bi se v tem primeru zanje najbrž odločilo veliko manj potnikov.