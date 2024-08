Z izjemnimi umetninami upodablja najrazličnejše stvari

Kanadski umetnik japonskega rodu Raku Inoue na svojih umetninah upodablja najrazličnejše popularne junake, like iz pravljic in živali, pa tudi kar koli drugega, kar mu vzbudi navdih. To ne bi bilo nič nenavadnega, če bi pri tem uporabljal čopič in platno ali svinčnik in papir. Toda ustvarjalec je iznašel čisto svojo tehniko upodabljanja: podobe izdeluje iz različnih delov cvetlic.

Prav zato, ker umetnine niso večne, so po avtorjevem mnenju še toliko bolj dragocene.

Raku se je ustvarjanja s cvetlicami prvič lotil nekega vetrovnega popoldneva leta 2017. V svojem domu v Montrealu je opazoval, kako močan veter vrtinči na tisoče rožnatih cvetnih listov z grmovja vrtnice na njegovem dvorišču. Ob pogledu na cvetne lističe, ki so pristali na tleh, je pomislil, kakšna škoda je, da bodo tam pozabljeni ležali in sčasoma oveneli. Odločil se je, da jih bo pobral, ko jih je imel zbrane, pa se mu je utrnila ideja, da bi jih lahko uporabil za ustvarjanje. Oblikoval jih je v hrošča in tako nevede iznašel nov način ustvarjanja, ki mu ostaja zvest vse do danes.

Pepelka iz cvetlic FOTO: osebni arhiv

Od trenutka, ko je prvič aranžiral cvetne lističe, je ustvaril že na stotine podob. Med najbolj znanimi sta junak iz popularnih igric Super Mario Bros. in filmska pošast Godzilla. Rad upodablja različne živali in žuželke, občasno pa se loti tudi logotipov različnih podjetij. Sprva je ustvarjal le iz cvetnih listov, nato pa je v umetnine začel vključevati tudi liste, stebla in semena.

»Vsako leto se znova veselim trenutka, ko rože zacvetijo in rastline poženejo. In vsako leto rad vidim, kako listi dreves postanejo rdeči in počasi prekrijejo obzorje,« je Inoue povedal za My Modern Met in dodal, da rastline ponujajo kaj lepega v vsakem letnem času. Potem ko porabi ure in ure, da jih oblikuje, jih fotografira, sčasoma pa, ker ovenejo, vrže na kompost. Pravi, da so njegove umetnine prav zato, ker niso večne, še toliko bolj dragocene.