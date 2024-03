Julija Timošenko: Evropo sem opozorila na Putina, a me niso poslušali

Ukrajinska političarka in nekdanja premierka Julija Timošenko je v intervjuju za HRT povedala, da Vladimirja Putina zelo dobro pozna, saj je morala z njim večkrat sodelovati v njenih dveh mandatih kot predsednica vlade.

»Lahko vam povem, kako je leta 2009 sredi hude zime, ko so bile temperature zelo nizke, prekinil dobavo plina celotni EU, torej vsem državam, ki so iz Rusije kupovale plin. Takrat ga ni skrbelo, da zmrzujejo bolnišnice, šole, vrtci, cele družine. Ni ga skrbelo. To je bil izjemno okruten in neopravičen korak. Potem sem kot predsednica vlade vsem evropskim voditeljem rekla, naj se iz tega kaj naučijo, saj sem verjela, da prihodnjič njegovo orožje ne bo plin, ampak rakete, letala, bombe in vse ostalo, kar bo uničevalo človeška življenja. Ves svet sem opozorila tudi po letu 2007, ko je napadel Gruzijo. Takrat sem opozorila, da če svet ne bo takoj sprejel vseh potrebnih ukrepov za zaščito, če ne bo ustavil zla, bo vojna prišla v Evropo. Vendar me niso poslušali. Svet se ni odzval niti leta 2014, ko je bil na vrsti Krim,« je dejala.

Ne upošteva diplomacije

Poudarila je, da upa, da so se zdaj iz primera Ukrajine vsi česa naučili in da je zdaj kristalno jasno, da za Putina velja le pravo sile, ne pa diplomatska pogajanja ali mednarodno pravo.

»Prosimo samo eno: pustite našo državo pri miru! Dajte Ukrajini možnost, da bo suverena država na podlagi svojega priznanega ozemlja, ki je bilo priznano že zdavnaj na podlagi vseh mednarodnih pogodb. Želimo mir, a ne suženjskega miru,« je poudarila.

Meni, da je to, kar se dogaja, nevarno za ves svet. »Če bo zaživela ta strategija, po kateri je mogoče meje vseh držav na novo začrtati z orožjem, ne morejo pa jih ohraniti na podlagi mednarodnega prava, potem je to dobesedno začetek novega svetovnega reda. Prav tukaj v Ukrajini je treba temu narediti konec. Zdaj in za vedno,« povzema Index.