Jobsova knjižica iztržila premoženje

Julian se spominja Jobsa, očetovega sodelavca, kot izjemno prijaznega. FOTO: Twitter

, znameniti računalničar in podjetnik, je umrl 2011. zaradi raka trebušne slinavke, avkcijske hiše zadnja leta tako vse pogosteje obračajo denarce po zaslugi spominkov tehnološkega revolucionarja. Nazadnje so se goreči zbiratelji potegovali za knjižico z navodili za uporabo računalnika apple II, v katero je Jobs zapisal posvetilo in se tudi podpisal.Na dražbi, ki jo je organiziral RR Auctions v Bostonu, je knjižica iztržila neverjetnih 691 tisočakov, največjo vrednost pa nosi seveda ravno Jobsovo posvetilo najstniku, čigar oče je bil njegov sodelavec. »Julian, tvoja generacija je prva, ki odrašča z računalniki. Spremeni svet! Steven Jobs, 1980,« piše v knjižici, pod Jobsom pa se je podpisal še, eden najpomembnejših vlagateljev v podjetje, ki je v poznejših letih zasedlo tehnološki prestol in tam ostaja še danes.»Spominjam se, da sem sedel v svoji sobi in raziskoval apple II, ko me je oče poklical, naj pridem v spodnje prostore in pozdravim njegova gosta. Ostal sem odprtih ust, ko sem videl, da sta v naši dnevni sobi Steve Jobs in Mike Markkula. V rokah sem držal knjižico z navodili, to ju je navdušilo, zato sta mi jo tudi podpisala. Šele leta pozneje sem dojel, kaj pomeni, če ti Jobs da avtogram pa še posvetilo!« je pred dražbo povedal Julian, ki se je po toliko letih le pripravljen odpovedati spominku. Ponosno je povedal, da je Jobsa srečal pozneje še enkrat, in sicer ga je z očetom obiskal v njegovi pisarni, tam pa mu je prijazno dovolil, da je na njegovem računalniku igral videoigrico!Apple II je postal velika uspešnica, tako tudi Julianova knjižica z navodili za uporabo; je zelo dobro ohranjena, z le nekaj madeži na prvi strani, so pojasnili pri dražbeni hiši, a to nikakor ni bila ovira za novega lastnika in gorečega zbiratelja, lastnika ameriške nogometne ekipe Indianapolis Colts. Po njegovem je bil Jobs eden največjih umov zadnjih dveh stoletij, da ima v rokah tako dragocen spominek, je zanj izrednega pomena. Na dražbi je bajno premoženje iztržilo tudi pismo, v katerem je Jobs zapisal, da ne daje avtogramov, anonimni kupec je zanj odštel kar 409 tisočakov.