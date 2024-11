Jedrska grožnja: Britansko vlado je skrbelo za državljane, kaj pa našo?

Nekdanja britanska premierja Liz Truss je v zadnje dni na položaju preživela med satelitskimi posnetki, vremenski mi poročili ter v stalnem strahu, da bo ruski predsednik Vladimir Putin na Ukrajino odvrgel jedrsko orožje, je mogoče prebrati v biografiji Trussove, ki je na prodajne police knjigarn prišla te dni.

Britanski vohuni in obveščevalci so namreč pred dvema letoma ujeli informacijo, da namerava Putin Evropo pahniti na rob preživetja. Ruski predsednik je menda resno razmišljal, da bi v Ukrajini uporabil jedrsko orožje, ali pa le-tega testiral nad Baltskim morjem.

V katerem koli primeru, pa bi nevarni delci po zraku pripluli tudi do 2700 kilometrov oddaljene Velike Britanije, kar je takratno premierko izredno skrbelo. Glede na to, da je Slovenija veliko bližje tako Ukrajini kot Baltskemu morju, bi jo mi odnesli še veliko huje, a se vsaj običajnim državljanom niti sanjalo ni, kaj nam preti. Enako kot se ni sanjalo Britancem pred izidom omenjene biografije.

Trussova ni hotela po nepotrebnem razburjati rojakov in povzročati panike, zato je nešteto ur spremljala vremenske karte, predvsem jo je zanimalo gibanje zračnih mas, da bi lahko, v primeru, da bi Putin uresničil grožnje, ljudi pravočasno obvestila, da je veter proti njim zanesel radioaktivne delce.

Podobno izkušnjo je v svoji knjigi opisal tudi ameriški novinar Bob Woodward, ki je v Beli hiši istega leta slišal podobne informacije. Tudi ameriški obveščevalci so namreč zaznali nevarnost, da bi lahko Putin testiral ali uporabil jedrsko orožje, možnosti za to so bile po njihovem mnenju 50-odstotne. Takrat je informacija tudi v Beli hiši menda sprožila hudo paniko, prvič po letu 1962 je namreč obstajala »realna grožnja«, da Rusija uporabi jedrsko orožje.