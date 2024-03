Meteorologi iz soseščine svarijo: Letos se pripravite na peklenskih 60 dni

V zadnjih letih imamo na Balkanu zares vroča poletja in prav nič ne kaže na to, da se bo v prihodnje kaj spremenilo. Meteorolog Goran Pejanović, namestnik direktorja srbskega Republiškega hitrometeorološkega zavoda napoveduje zares peklensko poletje. Glede na to, da se ta nahaja relativno blizu nas, bi lahkoto pomenilo tudi ekstremno vroče poletje v Sloveniji.

Pejanović pravi, bi lahko letošnje poletje prineslo kar od 35 do 60 dni z maksimalno dnevno temperaturo nad 30 stopinj Celzija. Pičakovati je torej, da bo imela polovica poletnih dni maksimalno temperaturo nad 30 stopinj Celzija.

Pretopel februar

Slobodan Sovilj, vodja srbskega Državnega centra za hidrometeorološke sisteme, je poudaril, da so imeli v Srbiji v letošnjem februarju zelo nadpovprečno toplo vreme. »V zadnjih 30 letih je bila februarja v Beogradu povprečna najnižja temperatura 3,8 stopinje, povprečna najvišja temperatura pa 7,8 stopinje. Letos je bila povprečna najvišja temperatura 15,9 stopinje. Prišli smo do odstopanja 8,1 stopinje. Pri nas je bilo vsak dan za 8 stopinj topleje, kot bi moralo biti, če pogledamo statistične podatke,« je dejal.

Niso pa imeli samo v Srbiji velikega temperaturnega odstopanja v februarju. Imeli smo ga tudi pri nas. Vremenoslovec Blaž Šter je pred nekaj dnevi objavil rdeče obravnavni zemljevid Slovenije. Zapisal je, da podatki z merilnih postaj Agencije RS za okolje kažejo, da je bil februar »kar za 5,5 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem«. Dodal je, da gre za največji odklon od katerega koli meseca v zgodovini meritev.

Grozi pozeba

Vreme tudi v marcu ne skopari z visokimi temperaturami. Danes se je temperatura v številnih delih Slovenije povzpela do blizu 20 stopinj Celzija, po Arsovi napovedi pa lahko podobne temperature pri nas pričakujemo tudi jutri.

Napoved za prihodnje dni kaže, da nas vsaj čez dan še naprej ne bo zeblo, saj bodo najvišje temperature predvidoma nekje med 10 in 20 stopinjami Celzija. Kot kaže, pa bodo jutranje še vedno precej nizke in bodo v prihodnjih dneh predvidoma blizu ledišča. Prav nizkih jutranjih temperatur v prihodnjih dneh se marsikdo boji. Pozeba bi namreč lahko povzročila veliko škodo.