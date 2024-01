Izumili so kamero, s katero vidite kot živali

Vsi vemo, da živali vidijo svet drugače kakor človek, zdaj pa lahko doživimo njihov način gledanja. Znanstveniki britanske univerze iz Sussexa in njihovi ameriški kolegi z Univerze Georgea Masona so izumili kamero, ki pokaže svet na način, kot ga vidijo živali. Tako lahko denimo preizkusite, kakšen je v očeh čebele, gosenice ali vašega hišnega ljubljenčka. Kamera omogoča, da vidimo tudi ultravijolični barvni spekter, ki je človeku sicer neviden.

Ker kamera (še) ni dostopna navadnim smrtnikom, so na ameriški univerzi izdelali video, s pomočjo katerega se vsakdo zlije z živalskim pogledom na svet. Predstavili so pogled ptic in čebel, a kot pravijo, zna kamera pokazati tudi pogled psa, mačke in ribe.

Ptičji pogled na nebo je precej nenavaden, namesto svetlo modrega ga vidijo živo rožnatega. Čebele imajo sposobnost videti vse barve, ki jih vidi človek, poleg tega vidijo celotni ultravijolični spekter. Njihov pogled na cvetoči travnik je precej bolj podoben izletu v diskoteko kot v naravo, saj barve cvetlic žarijo v rdeči in rumeni. Ko si nanašamo kremo za sončenje, se nam zdi, da si nanašamo belo snov, v čebeljih očeh pa je videti, kot bi se prekrivali z rumeno barvo. Krema za sončenje je bela le v človeških očeh, saj odbija svetlobo v spektru, ki ga naše oko ne zaznava. Živali jo vidijo živo obarvano, ker vpija UV-žarke.

Z uporabo tehnike, imenovane spektrofotometrija, lahko znanstveniki izmerijo, koliko svetlobe odbije predmet, da sklepajo, kako bi bil videti pri določeni živali. Toda to je počasen proces, ki mora potekati v nadzorovanih laboratorijskih razmerah, kar pomeni, da ne more ujeti pogleda živali, ko se premikajo. V prihodnosti si znanstveniki želijo dopolniti funkcije kamere, da bo znala zaznavati pogled tudi v premikanju.