Izrael zdaj grozi še Libanonu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je proiransko libanonsko gibanje Hezbolah danes posvaril, da bo naredilo »življenjsko napako«, če bo začelo vojno proti Izraelu. Od začetka spopadov med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas se je stanje zaostrilo tudi na izraelsko-libanonski meji, kjer se obstreljujejo izraelske sile in Hezbolah.

»Udarili ga bomo z močjo, ki si je ne morejo predstavljati in ki bo uničujoča za državo Libanon,« je izjavil Netanjahu med obiskom vojakov na severu države blizu meje z Libanonom, kjer se spopadi med izraelskimi silami in pripadniki šiitskega gibanja Hezbolah nevarno zaostrujejo.

Izraelske oblasti so že v preteklih dneh in tudi danes zaradi stopnjevanja spopadov odredile evakuacijo prebivalcev naselij na severu države ob meji z Libanonom. Na območju so razporedili rezerviste in tanke.

Mednarodna skupnost se boji širjenja konflikta v regiji in večje vpletenosti Hezbolaha, ki ga podpira Iran.

Izraelska vojska je ob tem danes opozorila, da lahko Hezbolah z vse pogostejšimi napadi na Izrael Libanon potegne v vojno.

Od napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra je na libanonski strani umrlo 29 ljudi, večinoma borcev Hezbolaha, pa tudi civilisti. Med temi je bil tudi novinar agencije Reuters. Izraelska vojska pa je poročala o štirih smrtnih žrtvah, vključno s tremi vojaki.

Na poti v Gazo drugi konvoj humanitarne pomoči

Proti območju Gaze je danes namenjen drugi konvoj humanitarne pomoči za tamkajšnje prebivalce. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je konvoj, v katerem je 17 tovornjakov, na mejnem prehodu Rafa z Egiptom že šel čez egiptovski terminal na meji.

V drugem konvoju naj bi bila medicinska oprema, naj pa ne bi bilo hrane ali goriva.

Prvi konvoj 20 tovornjakov s humanitarno pomočjo, odkar je Izrael zaradi vojne s palestinskim skrajnim gibanjem Hamas uvedel popolno blokado območja, je v enklavo prek prehoda Rafa vstopil v soboto.

Združeni narodi sicer opozarjajo, da bi območje Gaze z 2,3 milijona prebivalcev, ki je zaradi vojne med Izraelom in Hamasom na robu humanitarne katastrofe, potrebovalo najmanj sto tovornjakov humanitarne pomoči dnevno.