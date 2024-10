Izrael z letali nad Sirijo, trije mrtvi v močni eksploziji

V bližini letališča in letalske baze v Siriji je prišlo do močne eksplozije in požara. Sirska novinarska organizacija Syriawatan News trdi, da je bilo zadeto skladišče streliva.

Eksplozija se je zgodila v bližini letalske baze Khmeimim in letališča Bassel Al-Assad v mediteranskem mestu Jableh. Poročila navajajo, da naj bi rusko letalo sodelovalo v poskusu prestrezanja izstrelkov nad mestom. Trdijo, da so zračne sile prestregle izstrelke ob obali Jableha, ki leži na severozahodni obali Sirije. Trdijo tudi, da je bilo izstreljenih do 30 raket.

Sirski observatorij za človekove pravice navaja, da so ruske in sirske zračne sile prestrezale izstrelke vsaj 40 minut v Latakiji, poroča Sky News Arabia. Drugo lokalno poročilo nakazuje, da je bila tarča tudi iransko letalo.

To se je zgodilo le nekaj ur po tem, ko je sirska državna tiskovna agencija SANA sporočila, da je izraelski letalski napad včeraj zadel stanovanjsko zgradbo v Damasku, pri čemer so umrli trije ljudje, vsaj trije pa so bili ranjeni. Novinar agencije Associated Press na prizorišču je dejal, da se zdi, da je raketa zadela pritličje štirinadstropne stavbe. Izrael, ki pogosto napada tarče, povezane z Iranom ali z njim povezanimi skupinami v Siriji, ni takoj komentiral napada, saj le redko prevzame odgovornost za napade.

Izrael napada več okoliških držav

Sirska televizija je medtem tvitnila: »Viri sirske televizije: Izraelsko bombardiranje se je začelo ob 3:55 in končalo ob 4:41, pri čemer je bilo izstreljenih trideset raket z ladij.« Zapisali so še: »Viri za Sirsko televizijo: Izrael je bombardiral bazo Hmeimim eno uro po prihodu iranskega letala, ki je pripadalo podjetju Qashim Fars.«

Damask, 2. oktobra, po izraelskem napadu na stanovanjsko zgradbo. FOTO: - Afp

Izrael, poročajo, je včeraj sprožil nove letalske napade v Siriji, kar še dodatno zaostruje krizo na Bližnjem vzhodu in stopnjuje strah pred vsesplošno vojno. Po poročanju izraelskega časopisa Haaretz naj bi se svež val napadov odvijal v pristaniškem mestu Tartus.

Izrael hkrati napada še Gazo in Libanon, kljub temu da je mednarodna skupnost včeraj znova pozvala k umiritvi razmer.

Joe Biden je ob tem dejal: »Odločeni smo, da preprečimo širšo vojno, ki bi zajela celotno regijo. Diplomatska rešitev je še vedno mogoča. Pravzaprav je to edina pot do trajne varnosti.«

Vendar poročila kažejo, da so se razmere še dodatno zaostrile, saj so sirske zračne sile včeraj prestregle osem izstrelkov ob obalnem mestu Tartus. Sirski observatorij za človekove pravice, ki dogajanje spremlja, je poročal o več eksplozijah nad mestom.

To ni prvič ta mesec, da je Sirija utrpela napad. 9. septembra je Izrael sprožil smrtonosne napade na več vojaških objektov, pri čemer je umrlo vsaj 16 ljudi. Sirska državna agencija SANA je citirala direktorja bolnišnice, ki je povedal, da je bilo več deset ljudi v provinci Hama ranjenih.

Bežijo v Sirijo

Izrael svoje vojaške akcije le še širi. Število smrtnih žrtev izraelskih napadov v Libanonu je ta teden naraslo na 558, vključno s 50 otroki in 94 ženskami, so sporočili tamkajšnji zdravstveni delavci.

Osemletna Mervetz mamico Alio Abed Ibrahim beži pred izraelskimi napadi. FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

Tisoči Sircev in Libanoncev še naprej bežijo v Sirijo, da bi ušli izraelskim letalskim napadom v južnem Libanonu. V sredo so novinarji opazili več sto ljudi, ki so se zbrali na mejnih prehodih pred Sirijo. Večina tistih, ki čakajo na vstop, prihaja iz vzhodnega Libanona, iz mesta Baalbek in okoliških območij, ki so bila v zadnjih dneh močno prizadeta zaradi izraelskih napadov. Na tem območju ima močno prisotnost militantna skupina Hezbolah, a med ubitimi in ranjenimi je bilo veliko civilistov. Nekateri so prišli celo iz južnih predmestij Bejruta.

V zadnjih dneh naj bi mejo prestopilo 10.000 razseljenih Sircev in 7.700 Libanoncev.