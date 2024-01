Izrael nadaljuje z racijami, sedem ljudi ubitih

Izraelske sile so ponoči nadaljevale z racijami na zasedenem Zahodnem bregu. Najhuje je bilo v Dženinu, kjer so potekali spopadi s palestinskimi oboroženimi skupinami, izraelske sile pa so v napadu z dronom ubile sedem ljudi, je sporočilo palestinsko zdravstveno ministrstvo v Ramali.

Kot navaja katarska televizija Al Jazeera, je racija v Dženinu na severu Zahodnega brega potekala od enih do petih zjutraj po lokalnem času.

V tem času so potekali siloviti spopadi med vojaki in lokalnimi Palestinci. Ob aktivaciji improvizirane eksplozivne naprave je bila ubita ena pripadnica izraelske policije, več je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzelo palestinsko oboroženo gibanje Islamski džihad.

Izraelski napad z brezpilotnim letalnikom na skupino ljudi na jugu mesta je terjal sedem žrtev, med njimi štiri brate. Po navedbah očividcev so bili v eksploziji ubiti civilisti, izraelska vojska pa jih je označila za teroriste.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sprva poročalo o šestih mrtvih, sedmi pa zaradi poškodb umrl kasneje, pojasnjuje Al Jazeera.

Spopadi so ponoči izbruhnili tudi med racijo v Nablusu, izraelski vojaki pa so aktivnosti izvajali še v Hebronu, Jerihu in Kalkiliji.

Izrael na zasedenih palestinskih območjih redno izvaja racije, ki pa so se bistveno okrepile od oktobra dalje.

Za dodatno napetost je danes poskrbela preuranjena novica o smrti izraelskega civilista, ki je bil po navedbah izraelske vojske ubit v streljanju v bližini Ramale, je poročala AFP.

Kot se je kasneje izkazalo, je bil žrtev streljanja Palestinec, ki pa je vozil avtomobil z izraelskimi registrskimi tablicami.