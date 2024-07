Na Hrvaškem izdelali skulpture iz peska, ki zares navdušijo (FOTO)

Lopar, izjemno priljubljena počitniška destinacija na otoku Rabu, je še posebno privlačna zaradi številnih peščenih plaž, ki obdajajo kraj, med katerimi je največja in najbolj znana Rajska plaža. Vsako poletje se spremeni v atelje na prostem, kjer številni mladi umetniki ves teden v pesku ustvarjajo izvirne skulpture.

Iz peska vzniknejo znani in nenavadni liki, navdahnjeni z živalskim svetom, legendami in animiranimi junaki, ki pritegnejo pozornost domačinov in obiskovalcev. Glede na to, da za izdelavo peščenih skulptur uporabljajo samo pesek in vodo, so te umetniške skulpture kratkotrajne, veter, sonce in dež jih hitro uničijo in vrnejo v prvotno podobo.

Letošnji, 13. festival je potekal od 2. do 5. julija, umetniki pa so iz zlatorumene loparske mivke ustvarjali umetnine na temo Gospodarji plaže. Festival z 11 udeleženci je bil razdeljen na dva dela – natečaj za izdelavo najlepše peščene skulpture in natečaj za najboljšo fotografijo na temo peska.

Domišljija ne pozna meja. FOTO: Zavod za turizem občine Lopar

Letos je zmagala skulptura Bilbodom, ki so jo skupaj oblikovali umetniki Vanja, Dražen in Adrian Vrbanec. Drugo mesto je osvojila skulptura Argonavti Petra Popijača in Dominika Budića, bron pa je dobila umetnina 1973 Nikole Vudraga in Andrije Vuradina, poroča reški Novi list.

V izboru za najboljšo fotografijo je zmagala fotografija Domagoja Barića Peščena svetloba, drugo mesto je osvojila fotografija Dražena Kaspreka Peščeni vratar, tretje pa fotografija Darka Tršinarja Klobuk v pesku.

Festival skulptur v pesku je bil ustanovljen leta 2011 na pobudo Zavoda za turizem Občine Lopar in Doma kulture Lopar. Organizirajo ga v sodelovanju z akademskim slikarjem in profesorjem Zlatkom Kauzlarićem Atačem in Akademijo likovnih umetnosti Univerze v Zagrebu, umetniška direktorica festivala pa je akademska kiparka Paula Banić.