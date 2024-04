Izdali seznam najbolj varnih in nevarnih dežel na svetu, Slovenija je lahko zadovoljna

Organizacija International SOS je tudi letos izdala seznam najbolj varnih in nevarnih dežel na svetu, namenjen popotnikom. Kot vsako leto so upoštevali stopnjo tveganja za politične izgrede, družbenih nemirov in uličnega kriminala, letos pa so med kriterije dodali še vpliv podnebnih sprememb.

Ne presenetljivo so se med državami, ki so jih označili za ekstremno nevarne, znašli Libija, Južni Sudan, Sirija, Ukrajina in Irak, medtem ko so na drugi strani spektra Grenlandija, Finska, Norveška, Islandija in Luksemburg, kjer je varnostno tveganje za popotnike zanemarljivo. Tik za njimi sta med najbolj varnimi državami Slovenija in Švica.

Slovenija se je nekoliko slabše odrezala le na področju zdravstvenega tveganja, dostopnosti do zdravnikov in splošne zdravstvene oskrbe, v tem primeru so nas prekašale vse države zahodne Evrope pa tudi Hrvaška, Turčija in Grčija, celo ZDA. Med tistimi, katerih obisk omenjena organizacija močno odsvetuje, so letos še Gaza, Libanon, Rusija, Kolumbija, Honduras, Haiti, Etiopija, Kongo in Mali.