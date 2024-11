Izbrali najboljšega v Evropi

Na sejmu EIMA v italijanski Bologni so 6. novembra razglasili traktor leta 2025 ali po angleško Tractor of the year (TotY). TotY je mednarodna nagrada, ki se podeljuje najboljšim traktorjem na evropskem trgu. Izbere jih neodvisna komisija novinarjev iz 25 evropskih držav, specializiranih za kmetijsko tehniko v tiskanih, spletnih in drugih medijih.

Od leta 2005 v ocenjevanju sodeluje tudi Slovenija. Vodilo komisije je, da zmagovalci predstavljajo najboljše tehnologije in rešitve, ki so dostopne na evropskem trgu.

Najboljši srednje močni za leto 2025 je fendt 620 vario s 165 kW (224 KM) nazivne moči.

Pri letošnjem ocenjevanju so na novo definirali kategorije, zdaj jih je šest: TotY HighPower, TotY MidPower, TotY Utility, TotY Specialized, TotYBot, Toty Sustainable.

Močne mašine

Kategorija TotY HighPower je namenjena traktorjem, ki imajo več kot 300 konjskih moči. Njen cilj je prepoznati vse večji pomen zmogljivih traktorjev v sodobnih kmetijskih praksah in poudariti njihovo ključno vlogo pri povečevanju produktivnosti, učinkovitosti in trajnosti.

Kategorija TotY MidPower je osredotočena na traktorje, ki imajo od 150 do največ 280 konjskih moči in ponujajo edinstveno ravnovesje med močjo, vsestranskostjo in učinkovitostjo.

Steyr plus 4120 je najboljši vsestranski traktor za leto 2025. Ima 86 kW (117 KM).

Specializirani stroji

TotY Utility nagrajuje vsestranske traktorje v razponu od 70 do 150 konjskih moči, z največ štirivaljnim motorjem in največjo dovoljeno maso do 9000 kilogramov. Ti so varčnejši z gorivom in jih odlikuje tudi manevriranje. V kategoriji TotY Specialized – najboljši specializirani traktor – so traktorji za sadovnjake, vinograde in gorski traktorji.

25 držav pošlje novinarje v strokovno komisijo.

Ti morajo imeti več kot 40 KM. Kategorija TotYBot se osredotoča izključno na avtonomne traktorje (robote), opremljene s tritočkovnim priklopom, priključno gredjo ali električnim pogonom priključkov, ki so na voljo na evropskem trgu, z minimalno stopnjo tehnične pripravljenosti TRL 8.

Najboljši specializirani stroj je antonio carraro tony 8900 TRG z močjo 54,6 kW (74,2 KM).

Trajnost in inovacije

TotY Sustainable je kategorija za najboljši trajnostni traktor. Spodbuja inovacije in poudarja prizadevanje kmetijske industrije pri zagotavljanju okoljsko trajnostnih traktorjev (udobje, varnost, učinkovitost, povezljivost). V tej kategoriji sodelujejo vsi iz prejšnjih kategorij. Žirija izbere pet finalistov, med njimi pa končnega zmagovalca.

Ob fotografijah navajamo zmagovalce za leto 2025, podrobneje pa jih bomo opisali v posebnih prispevkih.

Nizozemski agxeed je izbran za najboljši avtonomni traktor (robot). Videli smo ga tudi na naši Agri.