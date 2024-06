Izbrali najboljše nizkocenovne letalske prevoznike

Ko se odpravljamo na počitnice v bolj oddaljene kraje, šteje vsak evro in veliko lahko prihranimo pri izbiri letalskega prevoznika. Seveda je tudi v tem primeru cena odvisna od mnogo dejavnikov, ali je v ciljni državi ravno vrhunec sezone, prazniki, tudi ob koncih tedna so vozovnice dražje, kot če se na oddih odpravimo denimo v torek. Še vedno pa se, če želimo prihraniti, izplača izbrati katerega od nizkocenovnih prevoznikov.

Pri teh je sicer treba biti pozoren na morebitne skrite stroške. Sprva se cena vozovnice denimo zdi ugodna, a po podrobnejšem proučevanju ugotovimo, da vanjo ni všteta prtljaga ali pa je všteta zgolj tista, ki jo bomo odnesli s seboj v kabino. Nizkocenovni prevozniki so običajno tudi precej manj udobni, sedeži so trši, manj je prostora za noge, obroki so skopi ali jih sploh ni.

Na spletni strani Airlineratings so zato, da bi potnikom olajšali odločitev pri izbiri nizkocenovnih letalskih prevoznikov, naredili analizo in izbrali najboljše. Pri tem so upoštevali 12 kriterijev, med njimi ocene potnikov, kaj vse družba med poletom ponuja, varnost, starost flote in statistiko nesreč. Dobra novica je, da se je precej evropskih nizkocenovnikov odrezalo dobro, med njimi easyJet, Eurowings, Ryanair, Transavia, Volotea, Air Baltic, Norwegian in Wizzair, na seznamu pa najdemo še FlyDubai, AirAsia Group in Air Canada Rouge.