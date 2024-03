Iz sveta se vrstijo obsodbe terorističnega napada v Moskvi

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je najostreje obsodil petkov strelski napad v koncertni dvorani na obrobju Moskve in izrazil sožalje žrtvam terorističnega dejanja. Iz Evrope in sveta se vrstijo obsodbe napada, ki je zahteval več kot 60 življenj.

Antonio Guterres najostreje obsoja teroristični napad v koncertni dvorani v okolici Moskve, je v petek zvečer sporočil njegov tiskovni predstavnik Farhan Haq. Guterres izreka globoko sožalje družinam žrtev ter prebivalcem in vladi Rusije, je dodal.

Veleposlaništvo ZDA v Moskvi je sporočilo, da je šokirano zaradi napada, poroča britanski BBC. Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby je dejal: »Naše misli so z žrtvami tega strašnega strelskega napada.«

Napad je ostro obsodila tudi EU

Evropska unija je »šokirana in zgrožena« zaradi poročil o terorističnem napadu, je v petek sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Peter Stano. EU obsoja vse napade na civiliste, je poudaril.

Na napad se je odzvalo tudi več evropskih držav. Francoski predsednik Emmanuel Macron je izrazil »solidarnost z žrtvami, njihovimi svojci in vsemi Rusi«. Italijanska premierka Giorgia Meloni je obsodila grozovito dejanje terorizma.

Napad je obsodila tudi Slovenija

Okrutni napad v koncertni dvorani Crocus v Moskvi je zločinsko dejanje, ki ga odločno obsojamo, za ubijanje nedolžnih civilistov ni opravičila, je na družbenem omrežju X zapisalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Kitajski predsednik Xi Jinping je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu poslal sožalje in dejal, da »odločno podpira prizadevanja ruske vlade za zaščito nacionalne varnosti in stabilnosti«, poroča državna tiskovna agencija Xinhua.

Teroristični napad v Moskvi so obsodile tudi številne arabske države. Ministrstvo za zunanje zadeve Savdske Arabije je izreklo sožalje družinam umrlih ter vladi in ljudstvu Rusije. Poudarilo je tudi pomen boja proti vsem oblikam ekstremizma in terorizma. Egiptovsko ministrstvo za zunanje zadeve je izrazilo popolno solidarnost z Rusijo. Napad je obsodilo tudi jordansko zunanje ministrstvo.