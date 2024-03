V koncertni dvorani v streljanju najmanj 40 mrtvih in 100 ranjenih

V kraju Krasnogorsk v bližini Moskve so danes najmanj trije zamaskirani ljudje vdrli v koncertno dvorano in začeli streljati, pri čemer naj bi ubili in ranili več ljudi, poročajo ruski mediji. Odvrgli so tudi ročno oz. zažigalno bombo, ki je zanetila požar. Ruske oblasti trdijo, da je šlo za teroristični napad.

Napadalci naj bi v streljanju v dvorani Crocus City Hall v severozahodnem predmestju ruske prestolnice uporabili avtomatsko orožje. Po navedbah na družbenih omrežjih naj bi bilo ubitih 40 ljudi in 100 ranjenih. Smrtne žrtve je potrdila tudi ruska varnostna služba FSB, a natančnega števila ni podala.

Ruske oblasti so sporočile, da je šlo za teroristični napad. FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Doslej naj bi skozi klet evakuirali okoli sto ljudi, evakuacija pa se nadaljuje. Nekateri obiskovalci so se zatekli na streho stavbe, ki naj bi bila v nevarnosti, da se zruši. Gasilci si medtem prizadevajo pogasiti požar, pri čemer jim pomagata dva helikopterja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Teroristični napad

Dopisnik ruske tiskovne agencije Ria Novosti je sporočil, da so se ljudje, ki so bili v dvorani v času napada, ulegli na tla, da bi se skrili pred streli. Po 15 do 20 minutah so začeli prihajati ven, mnogim se je uspelo rešiti. Tiskovna agencija Ria Novosti je medtem poročala, da so člani rock skupine Piknik, ki so imeli koncert v dvorani, nepoškodovani.

Ruske oblasti so sporočile, da je šlo za teroristični napad. »Celotna svetovna skupnost mora obsoditi ta podli zločin,« je na omrežju Telegram zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je že odpovedal vse javne dogodke, načrtovane za ta konec tedna. Napad je označil za strašno tragedijo in družinam žrtev izrekel sožalje.

Ukrajina nima nič s strelskim napadom na koncertno dvorano v predmestju Moskve, je danes sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Odgovornost za napad je ob tem zavrnila tudi skupina ruskih državljanov, ki se v vojni bori na strani Ukrajine.

Vse najti in neusmiljeno uničiti

Nekdanji ruski predsednik in trenutni namestnik vodje ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je danes v odziv na strelski napad v predmestju Moskve zagrozil ukrajinskemu vodstvu z uničenjem, če se bo izkazalo, da so povezani z napadom.

»Če se ugotovi, da gre za teroriste kijevskega režima ... jih je treba vse najti in neusmiljeno uničiti kot teroriste,« je Medvedjev zapisal v sporočilu na Telegramu in dodal, da bodo kaznovali tudi »uradne predstavnike države, ki so zagrešili tak zločin«.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je sicer že zavrnil kakršnokoli odgovornost za napad in zagotovil, da Kijev nikakor ni povezan s temi dogodki.

Evropska unija je »šokirana in zgrožena« zaradi poročil o terorističnem napadu, v katerem je v koncertni dvorani v Moskvi umrlo najmanj 40 ljudi, je danes na družbenem omrežju X zapisal tiskovni predstavnik Evropske komisije Peter Stano. EU obsoja vse napade na civiliste, je poudaril.

»EU je šokirana in zgrožena zaradi poročil o terorističnem napadu v koncertni dvorani Crocus v Moskvi. EU obsoja vse napade na civiliste,« je sporočil.

Slovenija obsodila napad v Moskvi

Okrutni napad v koncertni dvorani Crocus v Moskvi je zločinsko dejanje, ki ga odločno obsojamo, so se nocoj na napad v Moskvi, ki je zahteval 40 življenj, na družbenem omrežju X odzvali na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Za ubijanje nedolžnih civilistov ni opravičila, so poudarili.

Kot so dodali, je ozadje napada treba hitro in ustrezno raziskati. Družinam žrtev so izrekli najgloblje sožalje.