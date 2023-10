Iz družine grizlijev je naredil zvezde

Nagrajeni ameriški fotograf Thomas D. Mangelsen se je posvetil fotografiranju divjih živali. Med najbolj markantnimi portretiranci, kar jih je kdaj ujel v svoj objektiv, je zagotovo medvedja družina iz Wyominga, ameriške zvezne države, ki slovi po kar šestih nacionalnih parkih, med katerimi je tudi slavni Yellowstone. Wyominški grizliji so prav po Mangelsenovi zaslugi znani po vsem svetu. Njihovo zgodbo je predstavil v seriji fotografij, ki so izšle v knjižni obliki, z njimi pa je pripomogel k temu, da so ljudje začeli bolje razumeti te čudovite živali.

Najslavnejša je mama medvedka

Najslavnejša v družini grizlijev je mama medvedka Grizli 399, ki v Yellowstonu s svojo medvedjo družino pogosto povzroča zastoje na cestah. Na spletu se lahko pohvali z več všečki kot marsikateri samooklicani vplivnež – na instagramu ima denimo 38.900 sledilcev. Mangelsen je medvedko in njeno družino spremljal 17 let. Kot pravi, je družina posebna, ker tolerira ljudi, kar pri drugih grizlijih – ti sicer spadajo med najnevarnejše predatorje na svetu – ni v navadi.

»Včasih se cesta zabaše, ko je na njej tudi do 1000 ljudi, če si lahko predstavljate. Preveč ljudi, preveč hrupa, preveč navdušenja nad medvedi. Kljub temu se ona zgolj umakne in gre naokrog, kar je zelo inteligentno,« je nad ravnanjem medvedke Grizli 399 navdušen fotograf.

Skupaj je čakal kar 23 ur

Dodaja, da se je naučila z mladički prečkati cesto podobno kot ljudje: preden gre čez, pogleda levo in desno ter preveri, ali nemara ne prihaja kak avtomobil. Mangelsen medvedjo družino opazuje po 10 ur na dan pet mesecev na leto. Nekoč je kar 23 ur skupaj čakal, da se je pojavila. Zavedajoč se tveganja, medvede vedno fotografira z varne razdalje, opreme pa ne postavi drugam kot na pot – v gozdu je namreč prenevarno.

Pravi, da so ljudje zmotno prepričani, da grizliji želijo napadati ljudi. V resnici se le branijo, kadar jih posamezniki s svojim vedenjem in korakanjem po njihovem ozemlju prestrašijo oziroma vznemirijo. »Največja zabloda o grizlijih je, da so zlobni in da vas bodo, če se jim boste približali, napadli, poškodovali ali ubili. To pravzaprav ni res. Bojijo se nas, tako kot mi njih. Nimajo interesa ubijati ali raniti ljudi,« navaja.