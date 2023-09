Italija se je odločno lotila problematike migrantov: močno bodo pospešili postopke

Na Siciliji v mestu Pozzallo bo predvidoma v nedeljo začel delovati prvi center za migrante iz t. i. varnih držav, je danes sporočil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. S tem želijo zagotoviti hitrejšo obravnavo prošenj za azil migrantov iz držav, ki jih je vlada označila za varne, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Minister je pojasnil, da želijo z vzpostavitvijo centra omogočiti, da migranti iz teh držav dobijo odgovor glede prošnje za azil v roku enega meseca.

Na ta način pa ne bodo le pospešili postopka obravnave, ampak tudi morebitno deportacijo v primeru, ko bodo prošnjo za azil zavrnili.

Na seznamu 16 varnih držav

Italija ima trenutno na seznamu 16 varnih držav, to so Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Zelenortski otoki, Slonokoščena obala, Gambija, Gruzija, Gana, Kosovo, Severna Makedonija, Maroko, Črna gora, Nigerija, Senegal, Srbija in Tunizija.

Piantedosi je danes še dejal, da nameravajo v vsaki italijanski regiji vzpostaviti tudi center za migrante, ki čakajo na deportacijo. Trenutno imajo v državi deset takih centrov, v katere lahko skupno namestijo 1100 migrantov.

Vzpostavitev začasnega nadzora na meji s Poljsko in Češko

Spremembe pa se pripravljajo tudi na drugem koncu Evrope. Kot smo že poročali, je nemška notranja ministrica Nancy Faeser za nemški tednik Welt am Sonntag najavila vzpostavitev začasnega nadzora na meji s Poljsko in Češko. S tem bi omejili pritok migrantov v državo. Preučujejo pa še nekatere druge ukrepe, ki bi preprečili trgovino ljudi in tihotapljenje.