Še ena slaba novica za migrante: Nemčija je napovedala tole

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je za nemški tednik Welt am Sonntag napovedala vzpostavitev začasnega nadzora na meji s Poljsko in Češko, da bi tako omejili pritok migrantov v državo. Preučujejo pa tudi druge ukrepe, ki bi preprečili tihotapljenje in trgovino ljudi.

Okrepitev nadzora na meji nameravajo povezati z že obstoječim naključnim policijskim nadzorom, je povedala ministrica.

Ministrica se namreč s Češko pogovarja tudi o možnosti, da bi pri njih delovali nemški policisti, podobno kot je Nemčija sklenila dogovor s Švico. Nemški policisti lahko tako v tesnem sodelovanju s švicarskimi kolegi na ozemlju Švice izvajajo inšpekcijske preglede in preprečujejo nepooblaščen vstop v Nemčijo, je pojasnila ministrica.

Ukrep uvedbe nadzora na meji s Češko, Poljsko in Švico so sicer v petek predlagali poslanci konservativne unije CDU/CSU, ki želijo tako omejiti prihod nezakonitih migrantov v državo. Na razpravi v parlamentu je ministrica sicer sprva zavrnila predloge unije, češ da trenutni ukrepi delujejo.