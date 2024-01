Iran odgovornost za atentat v Bejrutu pripisal Izraelu in ZDA

Za atentat namestnika vodje palestinskega gibanja Hamas Saleha al Arurija v torek v Bejrutu so odgovorni Izrael in ZDA, so prepričane iranske oblasti. Obrambni minister Mohamed Reza Aštiani je danes opozoril, da bo tak napad nedvomno imel posledice, skrb pred širitvijo konflikta pa so izrazili tudi pri misiji Združenih narodov v Libanonu (Unifil).

Zunanji minister islamske republike Hosein Amir Abdolahian je danes za napad z dronom neposredno obtožil Izrael oz. sionistični režim, kot ga je označil v objavi na omrežju X.

Aštiani je krivdo za napad naprtil še ZDA, ki da povečujejo napetosti v regiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Aruri je bil eden ključnih mož vojaškega krila Hamasa, brigad Ezedin al Kasam. Bil je eden najvišjih predstavnikov Hamasa, ki je bil ubit od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi med Izraelom in palestinskim gibanjem.

Predstavnik Hezbolaha je obljubil, da ta uboj ne bo ostal nekaznovan

Po njegovi smrti so v njegovi vasi Arura in v bližnji Ramali na zasedenem Zahodnem bregu izbruhnili protesti, na tem palestinskem ozemlju pa danes poteka tudi splošna stavka. V senci odmevnega napada pa so izraelske okupacijske sile ponoči in čez dan nadaljevale z racijami na tem palestinskem ozemlju.

Unifil je opozoril, da bi zaostrovanje konflikta lahko imelo uničujoče posledice za ljudi na obeh straneh libanonsko-izraelske meje, kjer od 8. oktobra redno poteka medsebojno obstreljevanje med izraelsko vojsko in šiitskim oboroženim gibanjem Hezbolah.

Predstavnik Hezbolaha je v odzivu na napad obljubil, da ta uboj ne bo ostal nekaznovan. Ob tem ga je označil za nevaren dogodek in resen napad na Libanon. Izrael sicer uradno ni prevzel odgovornosti.