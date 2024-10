Iran bo nad Izrael poslal balistične rakete

Iran naj bi v kratkem z balističnimi raketami napadel Izrael, je danes za več medijev povedal neimenovani visoki uradnik Bele hiše. Ob tem je opozoril, da bo imel vsak tovrsten napad hude posledice za Teheran. Izrael za zdaj ni zaznal neposredne grožnje s strani Irana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»ZDA imajo podatke, da se Iran pripravlja na skorajšnji napad z balističnimi raketami na Izrael. Aktivno podpiramo priprave za obrambo Izraela pred tem napadom. Neposreden vojaški napad Irana na Izrael bo imel resne posledice za Iran,« je povedal visoki uradnik Bele hiše.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je medtem sporočil, da vojska za zdaj ni zaznala tovrstne grožnje iz Irana. Dodal je, da je vojska pripravljena v primeru iranskega napada.

ZDA zavezane obrambi Izraela

Iran naj bi bil sicer pripravljen na napad že od začetka avgusta, ko je zagrozil s povračilnimi ukrepi zaradi uboja vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu, ob sklicevanju na ameriške uradnike poroča televizija CBS. Uradniki dodajajo, da bi napad lahko bil enako obsežen oziroma celo večji od napada, ki ga je Teheran izvedel sredi aprila.

Iran je namreč aprila proti Izraelu izstreli več kot 300 dronov in raket kot povračilni ukrep za smrtonosni izraelski napad na iranski konzulat v Damasku. Izraelska zračna obramba je ob pomoči zaveznikov večino izstrelkov prestregla.

Antony Blinken. FOTO: Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je medtem izjavil, da ZDA pozorno spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu in so zavezane obrambi Izraela. Ameriško veleposlaništvo v Izraelu pa je vsem vladnim uslužbencem in njihovim družinskim članom ukazalo, naj se do nadaljnjega zatečejo na varno.

Do morebitnega napada Irana prihaja potem, ko je Izrael ponoči potrdil začetek omejenih kopenskih operacij v vaseh na jugu Libanona proti ciljem gibanja Hezbolah, češ da ti predstavljajo neposredno grožnjo za severne izraelske skupnosti.